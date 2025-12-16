我是廣告 請繼續往下閱讀

「我沒有派系包袱，也不是為了位置而來，唯一的想法，就是希望我最愛的足球不要再繼續沉淪。」他直言，即使補選後的任期僅剩約8至9個月，但改革不該因此停擺。

▲足協公告指出，本次理事長補選目前僅張璨完成報名，形成同額競選局面。（圖／張璨提供）

對此，張璨直言，不論結果如何，「為了台灣足球好，協會都不能再空轉。」他也再次強調，改革的重點不在個人能否當選，而在於制度是否真正開始改變。

中華民國足球協會近年風波不斷，4年內已4度進行理事長選舉。張璨今受訪時表示，自己並非臨時起意參選，而是早在3年前便曾投入足協理事長選舉，張璨指出，身旁其實有不少人曾勸退他，希望他乾脆等待下一屆改選，直接爭取完整4年任期，「但如果我連這9個月都不願意承擔，那又憑什麼談4年？」他強調，2026年女足亞洲盃將於明年3月登場，這是台灣女足近年來最接近世界盃的一次機會，足協不應在關鍵時刻空轉，讓球員與教練團在不安定的環境下備戰。現年長期投入足球相關事務的張璨，為足球媒體創辦人，同時也是木蘭聯賽女武神足球俱樂部董事長，曾於2022年參選足協理事長，當時不敵時任桃園市長鄭文燦。此次在王麟祥請辭後決定再度投入補選，他坦言並未預期會演變為「同額競選」，但仍選擇完成程序。談及參選初衷，張璨表示，自己投入媒體與基層足球多年，看見許多制度性問題長期未被正視。「我是一個沒有派系的人，在我表態參選後，收到的支持訊息，多半來自基層、球迷，以及踢足球孩子的家長。」他認為，這些聲音反映的並非個人期待，而是一股希望協會能更公平、透明運作的改革力量。針對未來規劃，張璨提出「全民足球」、「國家榮耀」、「聯賽升級」、「制度透明」、「科技賦能」與「人才培育」等六大政見。他強調，若能順利當選，首要任務將是提升足協運作透明度，並改善外界難以實質參與協會事務的現況。根據足協選舉辦法，12月20日召開的臨時會員代表大會，須有應出席會員43席中的過半數、至少22席出席，方能進行補選程序，且候選人須獲得出席會員過半數同意，才能正式當選。足協亦於12月13日召開臨時理事會決議，若本次臨時會員大會未能順利選出新任理事長，第13屆理事會將同意縮短任期，提前啟動第14屆換屆改選作業。