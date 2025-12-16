我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國首爾市中心一所知名大學周邊，近日發生一起震撼校園與社會的悲劇事件，一名初生嬰兒被發現時已失去生命跡象，引發外界對留學生處境、校園周邊安全與社會支持系統的高度關注。今（16）日警方也宣布逮捕一名20幾歲嫌疑重大的越南籍女留學生，全案偵辦中。事件發生在14日晚間，地點位於東國大學首爾校區附近的建物。警方與消防單位接獲通報後趕抵現場，發現一名新生嬰兒被放置在袋中，隨即送醫急救，但最終仍因傷重宣告不治。警方調查指出，該名嬰兒疑為一名20多歲越南籍女留學生所生。她被指於當晚約6時25分將嬰兒遺棄在現場，相關行為隨後被路人發現並報警處理。首爾地方警察廳女性與青少年犯罪搜查隊介入調查後，已將該名越南籍留學生逮捕歸案，並同步拘提一名涉嫌提供協助的共犯。警方初步認定，案件涉及嚴重刑事責任。目前兩名嫌疑人被依涉嫌謀殺、虐待兒童等罪名立案偵辦。警方表示，將進一步釐清嬰兒死亡的確切原因、是否涉及預謀行為，以及兩人之間的分工與動機。此案不僅是一宗刑事案件，也反映出外籍學生在異地求學時可能面臨的心理壓力與資源斷裂問題。相關單位已呼籲學校與政府檢視現行支援機制，避免類似悲劇再次發生。