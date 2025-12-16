我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰昨日宣布不副署《財劃法》，強調政院窮盡各種救濟只剩這一途，而民眾黨主席黃國昌昨日痛批當賴清德帶頭毀憲亂政，就是人民發出怒吼、站出來時候，意味著要上街頭抗議，若停砍公教人員年金不副署，甚至退休公教人員可能上街抗議。對此卓榮泰今（16）日接受媒體專訪時表示，不會去考慮支持者很多就去做，支持者少就不做，認為他們應該要冷卻下來，「上街也改變不了違憲事實」。卓榮泰表示，年金改革重要的是，有無合乎財政紀律及憲政秩序與世代正義，社會還有農民、勞工、漁民等，所拿到的社會保險相對比較低，但現在把公教人員所得替代率調降停止，將嚴重排擠年輕一輩公教人員與其他類別的保險對象。卓榮泰說，修法後要撥補、多支出7000億元，等於全民要負擔3萬元，而農保問題，老農每個月只有8100多元，公務員偉大，難道農民不值得偉大嗎？卓榮泰也提到，釋憲已對年改宣告合憲，合憲就是繼續往前走，不應該破壞《憲法》與現狀，更何況已經執行那麼多年，「天下本來無事、何處惹塵埃」。對於民眾黨甚至退休公教人員可能上街抗議，卓榮泰強調不會去考慮支持者很多就去做，支持者少就不做，認為他們應該要冷卻下來，「上街也改變不了違憲事實」。