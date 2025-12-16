我是廣告 請繼續往下閱讀

修法時的疏忽，將分配公式的分母誤訂為全國22縣市，使得計算結果出現嚴重失衡。造成345億元的統籌分配稅款，陷入「中央不能用、地方也拿不到」的狀況，部分縣市因此反映，實際可拿到的分配款比預期少，連江縣還出現了不增反減的情況，嚴重衝擊地方財源。

立院版修法削減中央財源，但中央在國防、社福、重大建設等方面的支出責任不變。行政院擔憂，中央為了維持施政量能，只能被迫大量舉債，總舉債額度恐違反《公共債務法》規定的上限。

地方政府雖然拿到更多錢，但負責要做的事情跟過去一樣。學者擔憂錢多、事不變的情況下，地方可能出現不知怎麼花的窘境，導致亂花錢、興建蚊子館，甚至削弱地方理財、開源節流的動力。

新版公式等同於放大了都會區的優勢，不利於財政較弱的偏遠縣市，恐讓台灣的區域發展M型化。但支持修法者則指出，將營業稅100%納入統籌分配稅款，讓營利事業營業額大的縣市分得更多，可以激勵這些城市更努力拚經濟創收。

傾向大幅增加地方稅源，例如將所得稅比例提高、營業稅增至98.5%，並將土地增值稅改為地方獨享。在分配上，主張採取固定比例撥款給各縣市，並要求中央給地方的一般性補助款規模不得縮水。

並主張在統籌款分配上，應先補財政缺口，優先確保各縣市的基本財政需求，剩下的款項再依照地方的財政努力績效與基礎建設需求來分配；此外，政院版將一般補助款限定只能用在教育、社福等特定領域，屬於「專款專用」。

《財劃法》在立法院完成修法後，不僅未能化解中央與地方財政矛盾，反而因技術性錯誤與分配原則爭議，引發新一波財政大戰。行政院長卓榮泰今（12）日與多位縣市首長會商，坦承新法存在公式錯誤、統籌分配款須檢討、事權未同步調整以及城鄉差距擴大等四大核心問題，顯示《財劃法》的全盤檢討勢在必行。新版《財劃法》最大問題，在於公式計算錯誤，導致鉅額財源無法順利分配。法律規定，中央須將「普通統籌分配稅款」的90.5%分給本島19縣市、2.5%分給離島3縣市。然而，新版《財劃法》將地方政府的統籌分配款總額大幅提高，明年度預計增加逾4165億元，總額達8840億元。地方錢變多了，但與中央的權責劃分卻沒有同步調整，造成失衡。中央財政削弱：地方缺乏誘因：新版公式中，分配指標以人口（45%）和營利事業營業額（30%）佔比最大，合計達75%。這些高佔比的指標，有利於工商業發達、人口密集的都會區，因為這些地區的營利事業營業額和人口數本就較高，相對有優勢。批評者認為，此次修法爭議的主軸，是中央與在野對財源分配的想法不同。在野要求將中央與地方收入比例從現行的75：25，調整到過去的60：40，以回應地方長期喊窮的訴求。立法院版本（藍白）：行政院版本（綠營）： 對釋出財源較為保守，財劃法自1999年修正後，至今已超過20年，未進行大幅度修改，目前大部分稅收劃歸中央，限制了地方的財政自主權，面對當前的局面，行政院表示，全盤檢討《財劃法》是必要途徑。中央與地方共同討論，才是尋求解方的關鍵。