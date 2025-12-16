我是廣告 請繼續往下閱讀

75歲資深藝人、諧星林光寧13日病逝，他不僅是國寶級藝人，也是金曲歌王蕭敬騰老婆、王牌經紀人Summer（林有慧）的父親。林光寧因為肺炎住院長達3個月，期間歷經3次搶救，仍不敵病魔辭世，Summer掌舵的喜鵲娛樂今（16）日公布，林光寧的追思會定在2026年1月8日，蕭敬騰夫妻全心投入治喪事宜，暫時不會對外受訪。喜鵲娛樂今天代家屬發出聲明，Summer、蕭敬騰及家人目前全心投入治喪相關安排，暫時不對外受訪，懇請外界體諒與理解，另經家屬會議討論後，正式對外公布追思會時間為2026年1月8日上午11點30分舉行，地點設於台北市懷愛館（二殯）景行樓一樓「景明廳」，盼親友能以最溫柔的方式送林光寧最後一程。此外，家屬也特別表示，治喪期間不便多作打擾，其餘細節將待安排妥當後再另行公告，並再次感謝外界的關心與祝福。林光寧影視歌三棲，除了演藝資歷顯赫，對娛樂產業的敏銳度也傳承給女兒、現在的資深經紀人林有慧，她從小跟著父親跑遍各大秀場，耳濡目染下培養出獨特見解，父女倆雖處不同世代，父親走的是傳統人脈經營，女兒則開創現代化經紀公司「喜鵲娛樂」，兩代人接力在娛樂圈打下一片天。而在父親的角色上，林光寧對女兒有滿滿的父愛，女兒與蕭敬騰大婚時，儘管林光寧因為中風行動不便，依舊堅持用顫抖的手，親自為女兒簽下結婚證書，令外界動容。