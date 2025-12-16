我是廣告 請繼續往下閱讀

停職中的新竹市長高虹安於立委任內涉嫌詐領助理費，原先一審被判刑7年4月，今（16）日二審大逆轉貪污部分改判無罪，僅有「使公務員登載不實罪」輕判6月。對此立委沈伯洋表示，《刑法》是自己的專業，坦言對於判決感到瞠目結舌，也喊話請大家不要對司法失去信心，從長遠來看，離譜的解釋終究會被淘汰，能夠達到衡平的解釋才會留在人間。沈伯洋說，今天這個判決出來，相信立場跟自己比較相同的人，一定會覺得「怎麼可以這樣？」《刑法》是自己的專業，坦言對於判決感到瞠目結舌。沈伯洋提到，法官針對立委貪污出現了完全嶄新的見解，甚至出現了跟自己本人以前不同的見解。然而在司法獨立之下，這都是可預期的狀況。每一位法官都是獨立審判，法官也有可能改變見解。沈伯洋表示，過往在陳水扁案子所出現非常有名的「實質影響力」，也可以看到法官們對於這見解有南轅北轍的解釋，而且歷經很多年之後才慢慢穩定。至於詐領認定，沈伯洋說，也是這幾年見解開始慢慢穩定，現在有新的見解橫空出世，而且很可能讓以後立委貪污就地合法，但是這就是在整個法律系統裡面需要慢慢調和的狀況，最高法院與憲法法庭在這裡面也扮演重要的角色，雖然後者已經被癱瘓。最後沈伯洋強調，從長遠來看，離譜的解釋終究會被淘汰，能夠達到衡平的解釋才會留在人間，持續的討論會讓真理漸漸浮現，但請大家不要因為這樣對司法失去信心，台灣的司法走到現在，就跟國防一樣，需要更多人的認識與理解。