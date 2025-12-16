我是廣告 請繼續往下閱讀

AI需求持續火熱，傳統產業也搭上這台順風車，吃到這波紅利，不銹鋼大廠華新麗華今（16）日指出，中國在AI伺服器散熱液冷系統，所需的快接頭需求相當高，尤其伺服器GB200、GB300都需使用，而華新麗華產品「冷精棒」成功搶進了快接頭商機，目前在中國市佔超前同業，居於領先。華新麗華今日舉行全新不鏽鋼品牌發表會，副董事長王錫欽在會後媒體聯訪時指出，AI伺服器GB200、GB300機櫃，由於使用功率高導致發熱問題，因此皆採用液冷方式，液冷中需要使用快接頭，而快接頭零組件就是華新麗華的旗下產品冷精棒，王錫欽說，一個GB300機櫃大概需要276個快接頭，因此，他看好相關商機，成長速度非常快。而目前中國多數廠商都在做伺服器液冷系統的快接頭，尤其以華南、華東為主，王錫欽指出，公司在中國市場中有搶到此商機，從去年開始華新麗華就有和次系統廠商如奇鋐、雙鴻、訊強接觸，以及下游快接頭模組如富世達，「我們大概基本上都有跟他們接觸到」，也因如此，華新麗華目前在中國市場的市佔率是居於領先。尤其冷精棒產品在中國市場的佔了一半的高市佔，王錫欽說，以華新麗華整體不鏽鋼年產能130萬噸來說，冷精棒佔了10%左右，而他相信，之後比例肯定會越來越高。有鑑於高科技需求暢旺，華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡提到，公司希望從大宗商品轉向發展高值化產品，所以才發展品牌，未來輔助公司新建置的系統，來成就公司業務。何心怡認為，冷精棒產品成長性很高，所以也針對AI伺服器快接頭究竟還有哪些不鏽鋼材料是可以運用的，華新麗華也都在積極尋找可能性，她說，不同的雲端業者有不同的聯盟，公司都希望能夠參與下一世代的產品開發。另一方面，針對華新麗華目前中國、台灣、歐洲三大廠的冷精棒產量，王錫欽表示，目標2026年底每年將達18萬噸，以中國目前月產能3500噸來說，預估將逐步成長至5000噸，再來台灣目前月產能是4000噸，預計將成長至5000至6000噸，而歐洲受到關稅影響，預計相關措施明年中公布。