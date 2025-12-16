我是廣告 請繼續往下閱讀

為讓投資人儘早知悉上市櫃公司股東常會各項議案，金管會今（16）日發布修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」及「公開發行公司年報應行記載事項準則」，自明（115）年起全體上市櫃公司股東常會要提早30天揭露股東會議事手冊與會議補充資料，並提早14天前將年報電子檔傳送到指定的資訊申報網站。為配合推動「公司治理3.0－永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」，金管會採循序漸進方式，分階段擴大應提早上傳議事手冊及年報等資料的上市櫃公司範圍。自111年起要求資本額達100億元以上或外、陸資持股比率合計達30%以上者，應分別於股東常會開會30日前及14日前上傳議事手冊及年報。113年再擴大將資本額20億元以上未滿100億元的上市櫃公司納入應提早上傳範圍。金管會表示，這次修正將擴大至全體上市櫃公司均應於股東常會開會30日前將股東會議事手冊及會議補充資料及於14日前將年報的電子檔傳送至本會指定之資訊申報網站。金管會也提醒，全體上市櫃公司應自115年起依前開規定按時上傳，以利投資人儘早知悉股東常會議案資訊。