鄉親記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，12月17日（三）在基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣，上述10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、改善工程，停水最長影響時間長達11，還有連續3天部分區域停水的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市12月17日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎基隆市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月17日上午09時至15時（6小時）
停水原因：流量計更換施工停水
📍影響區域
基隆市中山區：中和路、協和街、復興路、德安路、文化路、湖海路一段、西定路。安樂區/湖海路、湖海路一段、湖海路二段(含各巷弄)。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月17日上午10時30分至21時30分（11小時）
停水原因：龜山區萬壽路汙水改管事宜
📍影響區域
桃園區：壽山路。
龜山區：光峰路、壽山路、壽德街、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路。
🕦停水時間：12月17日上午11時至17時（6小時）
停水原因：興仁路二段汰換管線工程
📍影響區域
中壢區：興仁路一~二段、興安一街、遠東路、遠揚街。
桃園區：鴻撫街。
八德區：華康街(176 巷~276 號，185 號至 249 巷) 。
🕦停水時間：12月17日上午09時30分至16時30分（7小時）
停水原因：辦理管網封閉調查
📍影響區域
楊梅區：新榮里(部份)、富榮路、裕榮路、新榮路等沿線路段含其巷弄。
◼︎苗栗縣停水範圍一次看
停水時間：12月17日上午09時至15時（6小時）
停水原因：中義村加壓站配電盤發電機接電點設置停水施工
📍影響區域
公館鄉：中義村、福基村、館中村、福星村、館南村、石墻村。
◼︎台中市停水範圍一次看
停水時間：12月17日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：東區十甲北街周邊汰換管線工程，東英路制水閥更新及用戶外線改接
📍影響區域
太平區：中山路四段以南、旱溪東路一段以東、環中東路四段以西。
東區：樂業路以北。
◼︎南投縣停水範圍一次看
停水時間：12月17日上午08時至17時（9小時）
停水原因：八仙停水改接
📍影響區域
中寮鄉：嵌頂村、廣興村。
◼︎嘉義縣停水範圍一次看
停水時間：12月17日上午08時至17時（9小時）
停水原因：豐收村汰換管線工程停水施工
📍影響區域
民雄鄉：豐收村好收58號至72之22號範圍巷弄。
◼︎台南市停水範圍一次看
停水時間：12月17日清晨00時至05時（5小時）
停水原因：114年台南廠、永康及歸仁所分區計量管網建置及封閉漏水調查作業
📍影響區域
安南區：安明路三段、安明路二段；本田路二段單雙兩側全部。
鹿耳門大道一段右側全部所涵之範圍(工業二路、工業三路、工環路、工業一路、工業五路、工業六路、工業七路、工業八路、科技一路、科技二路、科技三路、科技五路、塩田路、鹽安路、鹽田一街、鹽田二街、鹽田三街、鹽田五街、鹽田六街、科技公園大道)。
停水時間：12月17日上午09時至18時（9小時）
停水原因：山上區山上衛生所及山上國中前汰換管線工程
📍影響區域
山上區：南洲里、山上里。
停水時間：12月17日上午08時至17時（9小時）
停水原因：楠西區茄拔路等汰換管線工程
📍影響區域
楠西區：仁愛路、信義路、忠孝路、東勢路、民生路、茄拔路。
停水時間：12月17日上午08時至17時（9小時）
停水原因：永康區汰換管線工程
📍影響區域
永康區：自強路、自強路634巷、自強路676巷、永大路三段360巷21弄。
◼︎高雄市停水範圍一次看
停水時間：12月17日上午10時至16時（6小時）
停水原因：大社區經建路汰換管線工程。
📍影響區域
大社區：興工路。
◼︎屏東縣停水範圍一次看
停水時間：12月17日晚間21時至18日04時（7小時）
停水原因：小區封閉作業，間歇性停水
📍影響區域
潮州鎮：中山路、信義路、公園路、六合路、南昌街、和平路、堯舜街、太平路、平安路、府洋北街、志成路、文昌街、晉江路、杭州街、榮吉街、榮田路、榮祥路、民治路、江山路、瑞豐路、育英路、萬年路、蓬榮街、連成路。
停水時間：12月17日上午09時至16時（7小時）
停水原因：台電停電施工，三和淨水廠無法正常供水
📍影響區域
瑪家鄉：排灣村、佳義村、凉山村。佳瑪道路、新安路、沿山公路、瑪筏道路、環山路
內埔鄉：三和路、中山路、忠孝路、成功路、清涼路一段、清涼路二段、環山路、西淇路、遼北路、黎東路。
萬巒鄉：新安路、沿山公路。
長治鄉：三和路、繁華路、華錦路、西淇路。
鹽埔鄉：三和路、中正東路、成功路。
◼︎台東縣停水範圍一次看
停水時間：12月17日至19日，每天上午09時至16時（連續3天，每日7小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
臺東市：中興路五段。
停水時間：12月17日上午10時至14時（4小時）
停水原因：岩灣加壓站機電加壓設備異常搶修
卑南鄉：岩灣路、頂岩灣產業道路。
臺東市：北安路、安和路、岩灣路、新興路、樂利路、興安路一段、興安路二段。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
