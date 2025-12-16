我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰昨宣布不副署《財劃法》，強調窮盡各種救濟只剩這途，在野要不就提出不信任案，或透過憲法法庭做出最終判決，宣告立法權與行政權火車對撞。對此卓榮泰今（16）日接受媒體專訪提及，中央政府總預算無法順利付委審查，明年2000億新興計畫將受影響，認為「在野黨就是要讓執政團隊沒有政績」。中央政府總預算至今仍無法付委實質審查，卓榮泰接受《自由時報》專訪時表示，明年度新興計畫約有1000億元無法執行；此外經常性延續計畫中新增部分也不能支用，估計有1000億元，其中包括縣市管河川147億元、AI新十大建設有100餘億元、TPASS約75億元、疫苗接種70億元、生育補助42億元與校舍整建7億元。卓榮泰也認為，今年台灣的經濟成長率上修7.37%以上，若不是藍白提出爭議法案，政府會有更多能量，推出更多公平分配的政策，「這些奇奇怪怪法案，佔據我們太多時間」。卓榮泰也提到，台灣歷經幾次風災，現今又面臨美國關稅談判，對政府而言，現在是最重要的時刻，因為藍白的惡意杯葛，讓政府無法全力發揮，實在很可惜，「在野黨就是要讓執政團隊沒有政績，阻礙國家前進」。