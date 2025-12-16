我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安涉貪案件二審出現戲劇性發展，從一審遭判貪汙罪成立、重判7年4個月，到二審改判貪污無罪，僅以「使公務員登載不實罪」判處6個月徒刑，得易科罰金18萬元，判決落差之大引發外界高度關注。公民老師、時事名嘴黃益中在臉書分析，雖然早已感覺二審法官對高虹安「相對友善」，甚至曾為該案聲請憲法法庭釋憲最終未被受理，但從一審重罪到二審全面翻盤，感到相當意外，「這落差也太大了」。他認為，這樣的司法結果，也直接牽動高虹安未來的政治布局。高虹安另涉的誣告罪部分，黃益中指出，該案二審判處6個月徒刑，目前仍在上訴三審階段，若最終判決確定且未獲緩刑、也不得易科罰金，依法才會面臨解職問題。不過，在目前的法律狀態下，相關案件並不影響她參選2026年新竹市長的資格。黃益中預測，綜合司法進度與政治現實來看，2026年新竹市長選舉藍白合已相當明朗，幾乎可以確定將共推高虹安出戰。他直言，從判決結果到政黨布局，高虹安的參選之路，已經可以確定。