▲高圓圓（右圖）遭疑有綜藝替身。（圖／微博@麻辣表哥）

46歲中國女星高圓圓在2014年與小5歲趙又廷結婚後，生活重心放回家庭，較少出現在螢光幕前。而近日，有網友捕捉一位穿紅衣服的女性在大街上拍綜藝的模樣，PO到社群後，就有人指出看到高圓圓也穿著一樣的衣服錄節目，因此爆出「綜藝替身」的爭議，還被酸「幫助很多人就業」。而對此，服飾品牌edition則於今（16）日澄清，指出是安排人員做燈光測試。近日有網友PO出偶遇在大街上拍綜藝的照片，只見一位穿紅色衣服的女性身旁有一位外國男性，後面還跟著一群攝影跟燈光師，原PO詢問網友是哪位明星，不料之後有另一位網友表示看到高圓圓穿著一樣的衣服錄製節目，身邊同樣有一位外國男性，因而爆出找綜藝替身的爭議。該名網友還透露高圓圓身邊雖然沒什麼人，但有10幾名保安在一旁保護她，忍不住開酸「真的是幫助很多人就業」、「原來綜藝也有替身，真是長知識了」，但也有人指出應該是燈光替身，在明星開拍前，先測試燈光，就可以省下很多時間，讓明星直接拍，意外掀起兩派爭議。服飾品牌edition也在爭議發酵後，今日發聲澄清，表示高圓圓是在與法國明星主廚戴廣坦（Corentin Delcroix）拍廣告，為了尊重空間秩序，與提高工作效率，所以安排人員做燈光測試。高圓圓在2003年憑《倚天屠龍記》走紅，代表作有《單身男女》、《咱們結婚吧》。2012年，高圓圓與小5歲的趙又廷因拍攝《搜索》相識，進而交往；2年後宣布結婚，2019年生下一名可愛女兒，甜蜜家庭令人羨慕。趙又廷和高圓圓婚後多年依然甜蜜，夫妻倆即便工作再忙，也保持著2個小時聯繫一次的默契，把安全感拉滿。先前趙又廷被問到2胎計劃，他一句順其自然，完美替老婆化解外界壓力，夫妻倆靠智慧經營愛情，在閃光燈下依舊穩穩甜蜜，羨煞眾人。