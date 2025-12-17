2025年AI熱潮持續延燒，其中Google Gemini更是大超車，近期連圖片內的文字也能精準生成，讓ChatGPT都緊張起來！《NOWNEWS》整理2025年最夯的8大熱門指令，有全球爆紅的一鍵生成公仔照，還可以算命、試穿、改證件照等，同時提供官方釋出的提示詞教學，讓你一次掌握。
Gemini熱門用法1：結合命理App算命
Gemini 3近期在社群平台Threads上討論度最高的用法就是用來算命，網友建議先下載知名的命理App「文墨天機」，在「文墨天機」內分析出自己的名盤後複製到Gemini 3就能把AI當成算命師，有不少網友大讚「準到瘋掉」。但要提醒不要直接截圖，很容易會因為圖片內文辨識錯誤。
使用方式：下載「文墨天機」App→點選「快捷排盤」，輸入出生年月日時、出生地後→點選左下方的「AI分析」→複製到剪貼板。將在「文墨天際」App複製的完整AI解盤文字貼到Gemini 3就能得到分析，用戶也能針對該命盤進行後續提問。
Gemini熱門用法2：全球熱門生成公仔
今年9月全球瘋玩公仔風格照片，透過指令能生成極具質感的公仔照，連包裝盒細節都不馬虎，當時連官方都大推。
指令：用寫實風格，在真實環境中，創作1/6比例的商品化相片的中的人物模型。模型放置在蘋果iMac電腦前，模型底座為圓形透明壓克力，底座上沒有文字，iMac電腦螢幕上顯示的內容是該模型的建模過程。電腦螢幕旁邊是一個印有原圖的BANDAl風格玩具包裝盒。
Gemini熱門用法3：跟風BLACKPINK生成粉紅髮色
日前BLACKPINK高雄演唱會掀起粉紅風暴，連高雄市長陳其邁、前總統蔡英文都跟風換上粉紅頭髮頭貼，想跟上流行AI一鍵搞定。
指令：將人物頭髮顏色更改為 #EFA2A8（柔和粉玫瑰色），保持自然髮絲質感、光澤與陰影，確保膚色協調不偏色，整體效果真實且細緻，風格偏寫實攝影感。
Gemini熱門用法4：3D透視圖
將手邊物品變成充滿科技感的立體透視圖。
指令： 將手中的物體變成3D透明線條圖。
Gemini熱門用法5：專業證件照
只要上傳清晰正面照，就能直接生成可用於履歷的正式大頭照，省下去照相館的錢。
指令：將照片人物修改成為白色背景證件照，衣服為正式服裝，全身(或半身)，表情自信。
Gemini熱門用法6：虛擬試穿
不用試穿也能透過AI指令試穿其他衣服穿上身的效果，需要上傳自己的全身照，以及想要試穿服飾即可完成。
指令：讓我穿上這件「自行填入服飾，如：外套和帽子」，或是，我穿上這件「自行填入服飾，如：外套和短褲」會是什麼樣子？
Gemini熱門用法7：變換髮型
想換髮型又怕失敗？現在用中文指令也能預覽效果，上傳一張自己的正面照，可以用文字下指令，也能上傳想要變換的髮型。
指令： 請給我「自行填空需要的髮型」髮型。
男生髮型參考： 漸層髮型、寸頭、削邊頭、光頭、飛機頭。
女生髮型參考： 鮑伯頭、丸子頭、辮子、馬尾、波浪髮型。
Gemini熱門用法8：更換照片背景
不用買機票，立刻切換度假模式。
指令：將照片人物改為夏威夷風格襯衫、短褲、夾腳拖，兩人表情輕鬆，背景在海灘上。
Gemini官方教指令五大心法
Google官方提供下指令心法，可以依照下面的原則進行修改。Google官方建議，一個好的提示詞應包含以下5大基本要素，才能確立故事與風格：
1.主題：具體說明圖片中的人或物。例如：一個表情嚴肅、眼睛發出藍色光芒的機器人咖啡師。
2.構圖：說明鏡頭取景方式。例如：特寫、廣角鏡頭、人像鏡頭。
3.動作：描述正在發生什麼事。例如：正在煮一杯咖啡、在田野中奔跑。
4.地點：場景發生在哪裡。例如：火星上的未來咖啡館、日落時分的草地。
5.風格：想要的整體美學。例如：3D動畫、照片寫實主義。
進階高手技巧 若想達到專業攝影等級，還可以加入燈光細節，如：黃金時段逆光、淺景深f/1.8光圈或相機參數。若需要圖片中出現特定文字，則需明確說明內容與字體，如：標題城市探險家以粗體白色顯示。此外，若上傳多張參考圖，請明確定義每張圖的作用，如：圖片A參考姿勢、圖片B參考風格。
資料來源：Gemini
我是廣告 請繼續往下閱讀
Gemini 3近期在社群平台Threads上討論度最高的用法就是用來算命，網友建議先下載知名的命理App「文墨天機」，在「文墨天機」內分析出自己的名盤後複製到Gemini 3就能把AI當成算命師，有不少網友大讚「準到瘋掉」。但要提醒不要直接截圖，很容易會因為圖片內文辨識錯誤。
使用方式：下載「文墨天機」App→點選「快捷排盤」，輸入出生年月日時、出生地後→點選左下方的「AI分析」→複製到剪貼板。將在「文墨天際」App複製的完整AI解盤文字貼到Gemini 3就能得到分析，用戶也能針對該命盤進行後續提問。
Gemini熱門用法2：全球熱門生成公仔
今年9月全球瘋玩公仔風格照片，透過指令能生成極具質感的公仔照，連包裝盒細節都不馬虎，當時連官方都大推。
指令：用寫實風格，在真實環境中，創作1/6比例的商品化相片的中的人物模型。模型放置在蘋果iMac電腦前，模型底座為圓形透明壓克力，底座上沒有文字，iMac電腦螢幕上顯示的內容是該模型的建模過程。電腦螢幕旁邊是一個印有原圖的BANDAl風格玩具包裝盒。
日前BLACKPINK高雄演唱會掀起粉紅風暴，連高雄市長陳其邁、前總統蔡英文都跟風換上粉紅頭髮頭貼，想跟上流行AI一鍵搞定。
指令：將人物頭髮顏色更改為 #EFA2A8（柔和粉玫瑰色），保持自然髮絲質感、光澤與陰影，確保膚色協調不偏色，整體效果真實且細緻，風格偏寫實攝影感。
將手邊物品變成充滿科技感的立體透視圖。
指令： 將手中的物體變成3D透明線條圖。
Gemini熱門用法5：專業證件照
只要上傳清晰正面照，就能直接生成可用於履歷的正式大頭照，省下去照相館的錢。
指令：將照片人物修改成為白色背景證件照，衣服為正式服裝，全身(或半身)，表情自信。
不用試穿也能透過AI指令試穿其他衣服穿上身的效果，需要上傳自己的全身照，以及想要試穿服飾即可完成。
指令：讓我穿上這件「自行填入服飾，如：外套和帽子」，或是，我穿上這件「自行填入服飾，如：外套和短褲」會是什麼樣子？
Gemini熱門用法7：變換髮型
想換髮型又怕失敗？現在用中文指令也能預覽效果，上傳一張自己的正面照，可以用文字下指令，也能上傳想要變換的髮型。
指令： 請給我「自行填空需要的髮型」髮型。
男生髮型參考： 漸層髮型、寸頭、削邊頭、光頭、飛機頭。
女生髮型參考： 鮑伯頭、丸子頭、辮子、馬尾、波浪髮型。
不用買機票，立刻切換度假模式。
指令：將照片人物改為夏威夷風格襯衫、短褲、夾腳拖，兩人表情輕鬆，背景在海灘上。
Google官方提供下指令心法，可以依照下面的原則進行修改。Google官方建議，一個好的提示詞應包含以下5大基本要素，才能確立故事與風格：
1.主題：具體說明圖片中的人或物。例如：一個表情嚴肅、眼睛發出藍色光芒的機器人咖啡師。
2.構圖：說明鏡頭取景方式。例如：特寫、廣角鏡頭、人像鏡頭。
3.動作：描述正在發生什麼事。例如：正在煮一杯咖啡、在田野中奔跑。
4.地點：場景發生在哪裡。例如：火星上的未來咖啡館、日落時分的草地。
5.風格：想要的整體美學。例如：3D動畫、照片寫實主義。
進階高手技巧 若想達到專業攝影等級，還可以加入燈光細節，如：黃金時段逆光、淺景深f/1.8光圈或相機參數。若需要圖片中出現特定文字，則需明確說明內容與字體，如：標題城市探險家以粗體白色顯示。此外，若上傳多張參考圖，請明確定義每張圖的作用，如：圖片A參考姿勢、圖片B參考風格。
資料來源：Gemini