我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Grill Ukai 西餐「季節時蔬 法式凍派」。（圖／THE AMNIS然一酒店提供）

▲Ukai-tei Kaohsiung 迎來新任行政主廚難波海（Kai Namba）。（圖／THE AMNIS然一酒店提供）

▲高雄Rumway 12月21日首發冬季限定新品「暖味蘭姆熱托迪」，並推出搭配風味起司燭拼盤的限定優惠價。（圖／Rumway提供）

冬季氣息漸濃，位於THE AMNIS然一酒店三樓的Ukai-tei Kaohsiung推出以「冬之溫度」為主題的全新時令菜單，本季選用鱈場蟹、烏骨雞、烏魚子、北海道生蠔、和牛、澎湖烏賊等冬季盛產食材，透過低溫熟成、藥膳萃取、慢煨與炭火香氣，凝縮冬季特有的深度風味。高雄Rumway將於12月21日攜手Knock Knock Who’s There? Bistro創辦人戴妘庭（Emma Tai）舉辦聖誕客座之夜。Ukai-tei Kaohsiung 新任行政主廚難波海（Kai Namba）此次以「溫度」與「五感」為創作核心，為本季鐵板燒與西餐注入全新語彙。Ukai-tei鐵板燒以「熱度」為語言，演繹冬季層次的溫暖。主廚特別推薦「煙燻烏骨雞 馬告 茄子」，是以65度低溫熟成烏骨雞，搭配烏龍茶葉煙燻所形成的柔和香氣，佐以帶森林氣息的馬告撒在燉煮茄子上，使第一口便能感受冬天的暖流。Grill Ukai 西餐以歐陸手法鋪陳冬日的純淨與濃度。「季節時蔬 法式凍派」以昆布與香菇高湯慢熬多種根莖蔬菜，融入海藻萃取的天然凝膠，凝結成清爽蔬菜凍派，一旁搭配輕煮干貝、台灣蝦與旬鮮魚，佐洋蔥莎莎油醋，風味清新純淨，如冬日清晨的第一道微光。Ukai Kaiseki懷石以極簡工藝呈現冬季食材的純粹與沉著，料理長廣瀨晉平（Shimpei Hirose）專注於展現冬季食材的成熟與純粹。嚴選現下豐美的松葉蟹以炭火輕烤、佐少量醬油與金桔，呈現冬日純粹的海味；台灣自產櫛瓜經緩火烤製後切塊，搭配柴魚高湯與生薑醬油，帶來溫補辛香的暖意。此外，主廚還特別推薦「旬貝 大蔥」以生蠔湯底輕涮，覆上海苔與炙燒韭蔥，讓海潮氣息與蔬香在口中層層展開。Ukai-tei Kaohsiung表示，本季以「冬之溫度」為創作主題，期待賓客在三廳截然不同的料理風景中，尋味屬於自己的冬季記憶。冬季限定菜單即日起開放預訂，席次有限，建議提前訂位。高雄Rumway將於12月21日舉辦聖誕客座之夜。Knock Knock創辦人Emma將帶來曾奪Bacardí Fellowship冠軍作品「Under the sea 2.0」與今年入選World Class世界頂尖調酒大賽臺灣十強作品「Wonderhour」的蘭姆改編版。當晚Rumway將同步首發冬季限定新品「暖味蘭姆熱托迪」，以二度蟬聯世界利口酒大賽（World Liqueur Awards 冠軍的臺灣A&H龍眼蜜利口酒、百加得金蘭姆酒Bacardí Carta Oro Rum與獨家香料配方，飾以手工玫瑰造型的梨山蜜蘋果乾，並推出搭配風味起司燭拼盤的限定優惠價750元。Rumway創辦人梁奕明（Mickey Liang）指出，聖誕客座活動盈餘將捐助花蓮重建，邀酒迷以一杯蘭姆感受臺灣風土，也為受災地區盡綿薄之力。