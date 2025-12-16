我是廣告 請繼續往下閱讀

▲酒駕肇事的48歲鄭姓男子身分遭起底，是當地小有名氣的鹽酥鴨業者，店家地標遭憤怒的網友改名。（圖／翻攝畫面）

台南市安平區今（16）日上午發生一起酒駕奪命車禍，造成1死1傷。48歲鄭姓男子酒後駕駛賓士小客車，行經慶平路時高速追撞正在定點收垃圾的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員遭夾困車尾，當場死亡。隨著案情曝光，鄭男身分也遭到起底，為安平地區小有名氣的鹽酥鴨業者。事發於16日上午8時9分，當時垃圾車停靠路邊進行清運作業，陳女走到車尾確認回收狀況，不料短短數秒內，就遭後方賓士車追撞，被夾困於垃圾車與小客車之間，警消趕抵時，陳女已沒有了生命跡象。肇事的鄭姓男子因車頭嚴重毀損受困車內，經救援後送醫治療，僅受輕微擦挫傷。警方酒測發現，鄭男酒測值高達0.95毫克，嚴重超標，已涉嫌公共危險及過失致死罪嫌，後續將報請檢察官相驗，釐清事故責任。據了解，鄭男在安平區經營鹽酥鴨攤多年，過去還曾上過知名美食節目，也有許多部落客介紹、推薦。鄭男的身分遭到起底後，臉書和IG已經被提前關閉，而Google Map上的地標，則遭到網友改名為「酒駕鴨酒駕美食」。本來在地方小有名氣的店家，如今48歲的鄭姓老闆酒駕釀禍，也讓商譽全毀，也讓死者家屬難以接受。