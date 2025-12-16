我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Dora（如圖）嘆道，在球場跳舞是生命中最快樂的時光，並證實明年起轉戰抖音直播。（圖／翻攝自Dora IG＠dodo.ra_h）

Dora掰了樂天轉戰抖音！169字鬆口未來動向

▲Dora（如圖）本月20日將現身一日店長活動，與粉絲提前歡度聖誕佳節。（圖／翻攝自Dora IG＠dodo.ra_h）

啦啦隊女神Dora（洪葳）今年5月捲入富商小三風波，多次撇清謠言，可形象仍挽救不回，今（16）日一早證實不續約原東家樂天桃猿，而晚間她本人以169字向《NOWNEWS今日新聞》吐露離隊心聲，「在球場上跳舞，是我生命中最快樂的時刻之一」，Dora同時證實明年起轉戰抖音直播，「商業活動與通告也都持續進行中，隨著新的一年到來，期許自己迎接一個全新的開始。」Dora捲入富商小三後，原清純形象受損，應援工作停擺，如今證實與樂天球團分手，未來成為個體戶，稍早她本人向《NOWNEWS今日新聞》吐露心聲，「離開球團當然會有不捨，畢竟在球場上跳舞，是我生命中最快樂的時刻之一。但未來的路誰也說不準，期待有一天，能在不同的舞台上再次與大家相遇。」Dora也表示，趁著這段工作停擺期間，出國走走、看看世界，為自己充充電，面對未來，她有些膽怯卻不畏懼，經過了沉澱及休息，Dora已經調整好心情與狀態，「明年起，我也將轉戰抖音直播與大家互動，商業活動與通告也都持續進行中。隨著新的一年到來，期許自己迎接一個全新的開始。」語氣堅定著。Dora不跳啦啦隊之後，積極進修英語能力，還挑戰滑雪運動，明年計劃考CASI滑雪教練證照，業配和商演邀約也有回升趨勢，最近一次的活動就在本月20日，於台北知名餐酒館擔任一日店長，屆時現場可以聽到Dora獻唱，還有猜歌、觀眾互動環節，與粉絲提前歡度聖誕佳節，讓人更加期待她未來的演藝生涯。