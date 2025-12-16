我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，公開表示若立法院認為行政院已無法推動政務，「不妨依法行使權力，對行政院長提出不信任案」，在2025年的尾聲，藍白陣營是否可能提出「倒閣」引發議論；在歐洲，德國與法國政府近一年來接連倒閣，台灣在2024年至今逾一年多的政治局勢同樣陷入僵局。與此同時，進入2025年後，全球南方國家也呈現動盪局面，領導人黯然下台。德國政體屬內閣制，前任德國總理蕭茲是在2021年上台組成包括他領導的社民黨、時任經濟部長哈貝克的綠黨，以及時任財政部長林德納（Christian Lindner）為代表的自民黨的三黨聯合政府，也被稱為「紅綠燈內閣」；但因三黨在政策上不斷發生歧見，蕭茲開除了林德納，使得紅綠燈政府解散，聯合政府垮台，蕭茲主動提出信任投票以加速改選流程。在去年12月16日，德國國會召開特別會議，表決時任總理蕭茲（Olaf Scholz）提出的信任投票，德國國會總席次733席，需要至少367票才能通過信任投票，結果只有社民黨的207位議員投下信任票，有394人投下反對票，另外116人棄權，信任投票遭到否決，蕭茲在投票前就喊話國會否決這項信任投票，並向總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）提出解散國會。前德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在國會提出的信任投票案沒有通過，成為歷史上第3位，透過信任投票失敗迎來改選的社民黨總理。在今年2月的聯邦議院大選中，中右翼保守派基督教民主聯盟（CDU ）取得勝利，該黨領導人梅爾茨（Friedrich Merz）在選後決定與社民黨組成聯合政府，但在5月的總理投票中，在國會總數630席，兩黨共有328席的態勢之下，卻出現大量跑票的情況，到了第二輪才成功過關。法國為半總統制國家，前總理貝胡（Francois Bayrou）今年7月提出2026年預算案，大砍440億歐元預算，還包括取消兩個國定假日、凍結社福支出與稅收級距等措施，試圖控制法國債務水準，反引發不滿。貝胡於8月25日宣布在國會提出信任投票，今年9月8日，法國下議院國民議會對總理貝胡投下不信任票，有364位議員表達對政府不信任，只有194名議員表達信任。貝胡也隨即向馬克宏請辭。新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）於隔日9月9日上任，成為馬克宏任內第七任總理，但因其所提出的內閣名單不受馬克宏的執政聯盟欲拉攏的右翼共和黨（LR）討好，不到一個月後即宣布辭職，創下法國現代史上總理任期最短的紀錄；但馬克宏相隔一周重新提名總理人選，勒克努竟又回鍋，成為法國政治史罕見紀錄。印尼民眾因不滿國會議員享有過於優渥的福利，今年8月在各地發起抗議活動，在一名21歲外送員於抗議現場中被裝甲車輾過之後，示威活動進一步演變成流血衝突，造成多人傷亡，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）以撤銷國會議員優渥津貼並撤換財長的方式試圖澆熄怒火。尼泊爾民眾因不滿政府封鎖了26個網路社群平台，聲稱此舉目的是為了打擊假新聞、仇恨言論及網路詐騙，同時對高失業率以及政府腐敗問題不滿，在9月發起大規模示威抗議，造成至少22人死亡、數百人受傷，儘管總理奧利（Sharma Oli）解除社群禁令，仍難息年輕族群怒火，9月9日突然宣布請辭下台。這股Z世代示威也延燒到位於印度洋的島國馬達加斯加，今年9月下旬因缺水問題引爆全國動盪，警民在首都安塔那那利佛（Antananarivo）街頭爆發衝突，造成22人死亡；Z世代流血抗議怒火燒向總統拉喬利納（Andry Rajoelina），逐漸發展為更廣泛的反政府運動，但他在10月搭機逃離馬達加斯加，於10月14日遭憲法法院彈劾職務，由軍方精銳部隊指揮官暫代職務。