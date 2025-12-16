我是廣告 請繼續往下閱讀

▲十年努力開花結果！陳瑩成功推動原保地貸款信用保證。（圖／陳瑩提供）

立委陳瑩2016年重回立法院，致力推動原住民金庫，改善原住民族在金融市場的不平等處境，而「原保地貸款」正是核心問題之一。2022年起，她以「貸款信用保證」的方向持續溝通協調並多次提出質詢，15日原民會與合作金庫、土地銀行、全國農業金庫正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，讓原保地在金融市場正常化，成功跨出第一步。陳瑩回憶疫情期間，遇到一位過去協助取得原保地的faki（原住民男性長者尊稱），其子女在北部開店，因疫情營業狀況嚴重受創，faki拿著一甲多的原保地希望貸款幫助子女，卻被銀行拒於門外，無奈表示「空有著土地，卻幫不了自己的孩子」，此心酸場景讓她更堅定推動政策。原保地依據《山坡地保育利用條例》第37條規定，所有權人限於原住民，導致金融機構授信時不認可其為有效擔保品，原住民即使擁有土地也無法貸款，陳瑩認為，這樣的困境源自政策限制，政府本就有責任設法解決。疫情期間陳瑩邀集財政部、原民會、金管會、中小企業信用保證基金、農業信用保證基金及相關銀行多次召開協調會議，並在立法院內政委員會質詢時任行政院長蘇貞昌，其後三度在院會質詢行政院長陳建仁，直到去年六月質詢卓榮泰院長後，政策方向才逐漸明朗，這項政策終於落實，預計明年1月16日正式上路。新政策上路後，原住民可運用原保地作為擔保品，申請營運週轉金、資本性支出及自建、自購、修繕住宅貸款。陳瑩特別感謝原民會持續與相關部會及銀行溝通協調促成簽約，並強調原保地數十年來在金融市場遭受不公平阻礙，將清楚記錄這三家金融機構在關鍵歷史轉捩點的投入與協助，未來其他金融機構包括農會體系也將陸續加入承辦行列。