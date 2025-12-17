科技巨頭不只造 iPhone，還要蓋商場！鴻海精密工業（2317）正式拍板投資新台幣159億元，拿下高雄捷運黃線Y15站聯開案。除了興建45層與32層的「雙塔新地標」作為旗艦總部，最讓市民期待的是內部規劃了超過5800坪的購物商場與超過3100坪的高空景觀餐廳。全案預計最快2027年動工、2033年完工，未來搭捷運就能直達這座亞灣娛樂新核心。
逛街新去處！近6千坪商場串聯旅運中心
本次規劃的最大亮點，在於打破傳統辦公大樓的嚴肅感，注入強烈的商業休閒元素。根據規劃，鴻海將在亞灣核心打造兩棟地標建築（45層、32層），並利用捷運黃線Y15站的交通優勢，透過立體空橋直接連通輕軌C8站及高雄港旅運中心。
這意味著，未來不僅是高雄市民，連搭郵輪來台的國際觀光客，下船後都能透過連通系統直達商場逛街、享用美食，形成全新的觀光消費聚落。
樓層規劃大公開：吃喝玩樂＋安家宅
為了打造「職住遊」一體的場域，鴻海將這座雙塔規劃為複合式空間。低樓層主打商業機能，中高樓層則包含辦公室與員工宿舍（安家宅）。詳細配置如下：
科技結合生活 年產值衝200億
鴻海此次投資不單是為了蓋房，更是為了實踐「3S」理念（港都共生、智慧科技、永續低碳）。鴻海將把AI、車聯網、Web3.0等技術引入這座大樓，使其成為智慧城市的示範場域。捷運局預估，此案將引入約3000個就業機會，每年可創造約200億元的經濟產值，帶動亞灣區產業升級。
房市聞聲先漲 區域站穩5字頭
隨著「商場＋捷運＋總部」三大引擎到位，周邊房市已率先反映。鄰近Y15站的前鎮經貿段一帶，已吸引華友聯、隆大等知名建商卡位購地。市場評估，在生活機能與就業紅利的雙重加持下，未來該區房價將站穩5字頭，成為南高雄最受矚目的置產熱區。
資料來源：高雄市政府、 仲量聯行
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
- A棟（45層、234公尺）：1-3樓／1-6樓商場空間、約5858坪。7-37樓辦公空間、約1萬9628坪。
- B棟（32層、130公尺）：4-32樓住宅、約7128坪。38-45樓餐飲、約3166坪。
