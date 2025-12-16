我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市議員詹江村連發兩篇貼文，火力全開批評民進黨在桃園的施政與政治表現，點名三名綠營民代「常態性翻車」，直言正是這些人不斷失言、操作抹黑，才讓民進黨在桃園的支持度一路下探，甚至不到20%。詹江村表示，桃園市長張善政「首先要感謝三個人」，包括黃瓊慧、王珮毓與余信憲，因為三人長期對張善政的批評與攻擊，反而產生反效果，讓更多市民看清誰在做事、誰在搞政治。他直言，這樣的常態翻車，只會讓張善政的支持度越來越高，也讓選民更加認同「理工男張善政」，相較之下，比起過去被形容「愛應酬」的前市長鄭文燦，更讓人安心。詹江村進一步將砲火指向民進黨長期執政桃園的後遺症，痛批民進黨禍害桃園三代人，如今遭年輕世代唾棄只是剛好而已。他引用民調指出，在20至29歲族群中，張善政支持度高達51%，而被視為綠營代表的王義川僅有19%，差距明顯，顯示年輕選民的態度已出現結構性轉變。談及桃園交通建設，詹江村批評鄭文燦任內，為了個人政治利益以及黨內家族利益，強行將施工中的鐵路立體化高架工程改為地下化，導致一連串骨牌效應，不僅機場捷運無法共構，綠線捷運延宕、棕線捷運遙遙無期，連原本的鐵路立體化也一再拖延，讓桃園陷入長期交通黑暗期。詹江村直言，在這樣的施政結果之下，「民進黨還有什麼臉在桃園參選，桃園民進黨所有的民意代表，跪一排在桃園火車站門口，跟桃園人道歉再說吧！」