▲謝振軒（左）與謝振南（右）是外界眼中教養很好的星後代，媽媽張柏芝常常被他們奶奶狄波拉稱讚。（圖／摘自微博）

▲張柏芝雖然話題不少，也不乏爭議，一般仍認為她是個好媽媽。（圖／摘自 張柏芝微博）

張柏芝堪稱香港演藝圈話題女王，劉德華、「向太」陳嵐等對她的工作態度不敢苟同，都曾放話永不再合作。但她身為單親媽媽，要撫養3個兒子，其中與謝霆鋒所生的謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus）都已逐漸長大，她也透露會跟他們一起運動、一起購物，相處起來像朋友，也很少打罵，受到不少網友稱讚，連劉嘉玲都坦言：「小孩子的奶奶（狄波拉）一直誇讚妳，把他們教得太好了。」在觀眾眼中，張柏芝身為難搞女明星的一面，大都是八卦花邊的報導，沒有親眼看見，也只能半信半疑，但是她身為媽媽的那一面，能看到的機會還不少，為她在觀眾心目中增加了許多分。她以前在節目上提過：「教小朋友的時候，我很少駡，但是我會直話直說，然後永遠都加一句『你自己確定了，你要承擔後果』。」那如果小孩真的還是做錯了？張柏芝倒覺得OK，因為不犯錯就不會變好。她還會跟兒子們去購物，陪他們選擇，他們會跟她說：「媽媽這個這樣搭配好不好，彼此宛如朋友。很多爸媽都知道要當小孩的朋友，不要再用威權的方式管理，可惜做起來卻沒有想像中簡單。謝振軒與謝振南幾度在公眾眼前出現，得到的評價都不差，可以清楚看出張柏芝對他們的養育算是頗為成功的，也無怪乎她在許多粉絲眼中，是演藝界的「好媽媽」代表。對此張柏芝坦言：「沒有，應該的，他們本性都很好的。」也難怪謝霆鋒的媽、她的前婆婆狄波拉，會對她把孩子教得好而讚不絕口。就算張柏芝與謝霆鋒已經離異多年，謝霆鋒又回到舊愛王菲的身邊許久，狄波拉和前夫謝賢始終喜歡張柏芝多一點，看得出「會教小孩」在前公婆心目中有多重要。