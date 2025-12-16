我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓鋼琴家林東赫（如圖）是為南韓在國際音樂賽事上拿下獎項的國民鋼琴家。（圖／翻攝自林東赫IG@donghyeklim.official）

享譽國際的南韓鋼琴家林東赫今（16）日稍早驚傳在社群媒體發布暗示輕生的文章，震驚各界。所幸警方獲報後迅速開始救援行動，目前確認已將人救出並送醫治療，暫無生命危險。他先前被爆出買春醜聞，因而並被法院判處100萬元韓元，約為2萬3千元台幣罰金。根據《韓聯社》報導，首爾瑞草洞警察署在今日上午8點30分左右接獲民眾報案，指稱「很擔心林先生的安危」。警方獲報後不敢大意，隨即派員前往首爾瑞草區瑞草洞某處搜救，順利找到林東赫。據了解，他目前正在附近的醫院接受治療，生命跡象穩定，並無大礙。在警方介入救援前，林東赫於今日上午7點34分左右，在個人IG寫下帶有絕望感的文字。他表示：「這一生作為演奏家活著，卻飽受嚴重的憂鬱症折磨。」文末他向粉絲與大眾訣別：「這段時間多虧了大家，我很幸福也很感謝。」暗示將做出極端選擇的貼文，立即引發粉絲恐慌並報警求助。林東赫在韓國樂壇地位崇高，曾在蕭邦、柴可夫斯基、伊莉莎白皇后世界三大鋼琴大賽中獲獎。韓國政界、企業界可說是傾盡全力栽培音樂家，能在國際大賽上獲得名次，如同獲得奧運獎項，是韓國政府全國上下的光榮，也因此林東赫一直有國民鋼琴王子的形象。他的哥哥林東閔也是鋼琴家，兩兄弟2005年在蕭邦國際鋼琴大賽上並列第三獎，很是轟動。但是林東赫近年卻深陷負面風波。他被指控2020年在首爾江南區某按摩店買春，該案件經檢方起訴後，法院於今年9月一審判決中，判處他100萬韓元、約新台幣2萬3千元罰金。外界推測，因為官司纏身加上長期的心理壓力，可能是導致此次事件的導火線。由於古典音樂家需要長期保持極度嚴苛的紀律與專注，才能維持頂尖琴藝，奪得國際大獎往往不代表人生從此平步青雲，反而「如何自我超越」成了下一波巨大的隱性壓力來源。先前中國鋼琴家李雲迪在2000年拿下世人稱道的國際蕭邦鋼琴大賽首獎，獲得至高無上的榮耀，但後續發展並不如預期般順遂，甚至一度傳出買春、隨地便溺的負面新聞，形象跌入谷底。不過近年李雲迪選擇專注回歸鋼琴演奏，去年來台演出時，扎實的琴藝再度獲得粉絲好評。如今林東赫雖身陷醜聞與情緒風暴，外界仍盼望他能度過難關。畢竟天才的殞落令人惋惜，若能像李雲迪一樣在經歷風雨後沉澱心性、重新出發，或許未來仍有機會在黑白鍵上，找回屬於他的光芒與平靜。