我是廣告 請繼續往下閱讀

台股16日盤面劇烈震盪，終場加權指數下跌330.28點，收27536.66點，三大法人合計賣超擴大到710.82億元。外資及陸資（不含外資自營商）單日賣超595.01億元，連兩個交易日合計賣超達1084.96億元；投信則小幅買超33.43億元；自營商合計賣超149.24億元。值得留意的是，今天外資賣超排行榜第一名為元大台灣50，共大賣73355張；不過第三名是元大台灣50反1，賣超39617張。其他包括台新新光金53419張、華新36294張、力積電33870張、國泰永續高股息24516張、群益台灣精選高息23689張、群創22322張、鴻海19218張、中鋼18950張。外資今天買超第一名為聯電43925張，買超前十名中，金融股就佔了6檔，包括中信金、第一金、國泰金、富邦金、三商壽、凱基金；其他包括復華富時不動產、仁寶以及工信。