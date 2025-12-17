中央氣象署表示，今明兩天（12月17日至12月18日）受東北季風影響，各地早晚偏冷，北部、宜蘭低溫13至17度，南部、花東18至19度，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭慎防大雨；周五、周六（12月19日至12月20日）略微回溫，不過水氣更多、全台有雨。

今天的天氣：早晚溫差大　北部、宜蘭防大雨

12月16日今天的天氣，氣象署指出，清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍冷，中部以北及宜蘭低溫13至17度，南部及花東18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度會再更低；北部及宜花白天預測高溫24度，感受較涼，中南部及台東仍有26至29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大。

白天東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴的天氣。

▲未來一周有2波東北季風影響，降溫雖然不明顯，但各地早晚溫差非常大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖​​​​​
橘色提醒：高屏

環境部提及，白天起東北季風稍增強，環境風場為偏東風轉東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

▲環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。（圖／環境部airtw.moenv.gov.tw）
明天的天氣：東北季風增強　白天高溫略降

12月17日明天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，桃園以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚較涼，台灣各地低溫14度，高溫在北部、宜花20至24度，中南部及台東25至27度，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨。

一周天氣：周五、周六全台有雨　周日還有冷空氣

氣象署指出，周五、周六南方雲系北移，南台灣、東南部也將出現局部短暫陣雨，北台灣則持續有雨全台有雨的情況預估持續到周六晚上；周日（12月21日）東北季風較乾，新竹以南降雨趨緩，只剩桃園以北、東半部有短暫雨。周五中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。

▲氣象署提醒，周三水氣增多，北東開始降雨，周五、周六南方水氣北移，降雨範圍擴大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒，周三水氣增多，北東開始降雨，周五、周六南方水氣北移，降雨範圍擴大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署環境部

