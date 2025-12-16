我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳彥婷（右）與巨人（左）婚後育有兩名兒子。（圖／陳彥婷IG@thetiffanychen）

YTR陳彥婷和老公巨人（黃皓平）婚後生下2名寶貝兒子，常常發布多種不同主題的影片的她，吸引大批忠實粉絲。14日，她在IG分享自己帶兩個兒子遇到的「1打2的困難」，就是帶兒子上廁所這件事，原本在排女廁的她，接收到路人異樣眼光後，就拉著兒子去男廁，因為自己不能進去，只好一直在門口跟兒子說話，怕自己一眨眼兒子就不見，無奈嘆「放手」和「安全」上的矛盾，直呼「上個廁所很緊張」。陳彥婷在14日發文透露難得感受到1打2的困難，「在外面我一定找無障礙廁所or親子廁所，但今天滿了（應該說一直沒有出來），所以我牽著黃金改排隊女廁」，不料卻接收到路人異樣眼光，「路人疑問的看著我，又看了一下黃金：『他上女廁嗎？』我腦袋閃過『啊…男童上女廁的問題…』」然後馬上拉著兒子到男廁。陳彥婷到男廁後，在門口一直跟在裡面上廁所的兒子說話，「只是上個廁所，但很緊張，我一直盯著門口，怕一個眨眼錯過，或許有些人覺得誇張，但…這是真實發生的事情，有些孩子在自己上廁所的幾分鐘裡，就跟爸媽永遠分開了」。陳彥婷也感嘆雖然要適時放手，訓練孩子獨立，「我自認算是個心臟蠻大顆的媽媽，可是這社會已經不同以往，在『放手』跟『安全』上，總是非常的矛盾」。這也引發許多媽媽們的共鳴，「新時代的隱憂…想放手但環境又不如以前單純」、「我也遇過，好在好人還是很多，多一點體諒多一點善意」、「我也很擔心我兒子離開我的視線，所以我還是帶著他一起上女廁」、「安全比任何事都重要」等。陳彥婷與巨人愛情長跑8年，2020年結婚，生下1子小黃金，後來經歷流產，好不容易才又懷上二寶，讓她直呼「很驚喜、完全沒預料到」，育兒之路不輕鬆，陳彥婷之前才分享兒子吃烤串噎到，差點窒息的過程，好在巨人馬上用哈姆立克法急救，才避免憾事發生，也是因為她每次分享的內容都很貼近生活，才深受粉絲喜愛。