我是廣告 請繼續往下閱讀

先前因涉及助理費案遭停職的新竹市長高虹安，今（16）日高院二審宣判，撤銷原一審《貪污治罪條例》的重罪判決，改依《使公務人員登載不實罪》判處有期徒刑6個月，得易科罰金，全案仍可上訴。由於貪污罪被撤銷，內政部證實高虹安已符合《地方制度法》規定，可申請復職。新竹市府發布通知，高虹安明（17）日上午將公開現身。高虹安被控擔任不分區立委期間，詐取助理加班費共46萬多元。台北地方法院去年一審依《貪污治罪條例》判有期徒刑7年4個月，高虹安被內政部依《地方制度法》第78條規定予以停職，市長職務由原副市長邱臣遠代理至今。若原停職者經改判無罪時，於任期屆滿前，得准其先行復職 ，由於高等法院二審已撤銷貪污罪判決，雖然仍有使公務人員登載不實罪的6個月刑期，但停職理由已消失，高虹安可向內政部申請先行復職。不過，高檢署已研議提起上訴。新竹市府立刻提出復職申請， 但內政部直到下午五點表示尚未收到申請， 新竹市發言人楊寶楨呼籲儘速辦理復職申請。另外也發出採訪通知，證實高虹安明（17）日上午10點30分，出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動，並將在活動後受訪，向外界說明復職規劃。