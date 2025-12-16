我是廣告 請繼續往下閱讀

第114000114期大樂透今（16）日開獎，開出的中獎號碼為06、07、15、19、24、33，特別號46，這期頭獎有2.17億元1注獨得，從桃園市龍潭區龍潭里中正路124號的「一直發彩券行」開出。代理人溫先生接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，這是龍潭第一次開出大樂透頭獎，算是替龍潭爭口氣，而且自己擔任住家附近土地公廟主委多年，他認為，這次能開出大樂透頭獎，應該是土地公保佑加持。溫先生透露，「一直發」店名是他自己取的，他也一直跟客人說一定會中。這次開出2.17億元大樂透頭獎，也是龍潭的第一次，也可以說替龍潭爭口氣。此外，他本身也擔任住家附近土地公廟主委2任了，如今更接下第3任，而且市政府登記剛通過，沒想到今天就開出大樂透頭獎，他覺得應該是土地公保佑加持，為彩券行帶來好運。除了有土地公保佑加持之外，溫先生說，店內也有供奉財神爺及彌勒佛，一進門就可看到，而且這是當初開店朋友送的，也幫他們招財納福，也是店內幸運象徵。