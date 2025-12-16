我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案進入辯論程序，9名被告及律師本週陸續到庭陳述意見。今（16）日下午，前台北市長柯文哲完成答辯後，由委任律師鄭深元接續發言。鄭在反駁檢方指控的圖利罪之前，先質疑案件偵辦過程存在多項瑕疵，指出廉政署最初調查時曾認定柯文哲未指示、未收賄，也無須調查金流，卻仍持續偵辦，批評檢方「不踩煞車，就是要辦柯文哲」。對此，針對媒體報導指台北市政府政風處涉及政治偵防，以及廉政署辦案程序不當等質疑，廉政署也發布聲明澄清，相關說法與事實不符。廉政署指出，台北市政府政風處已明確否認涉及任何「政治偵防」行為，京華城案係配合台北地檢署偵查需要，在法定職掌範圍內依法執行職務，並未從事任何政治偵防。廉政署也強調，辦理相關案件均依據客觀事實及具體證據依法調查，並無預設立場，更不存在在偵查結果尚未確定前，即先行形成所謂「三大結論」的情況。廉政署最後指出，將持續督導所屬政風機構依法、公正執行職務，恪守程序正義並落實人權保障，對外界質疑予以嚴正回應。