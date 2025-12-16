前「黑澀會美眉」玉兔（鄭如吟）2022年3月和交往7年的導演男友Howard結婚，同年11月誕下兒子「姆姆」，今年5月她宣布懷孕上第二胎女兒，上個月24日透露已經「卸貨」，母女均安。玉兔今（16）日分享一張疑似剛哺乳完的天倫照片，迎來多數網友的讚美，不過仍有少數酸民譏她「目的達到了」。
疑似剛哺乳完母女留影 過來人體會擠母奶辛苦
今天凌晨，玉兔在臉書公開看似甫餵奶結束的照片，她睡衣，愛女安穩地趟在胸口，視線望向媽媽，玉兔寫下：「嫩嬰的眼神就是讓人融化！距離上次抱到新生兒，是三年前姆姆出生的時候，小小的模樣，完全就是讓媽媽欲罷不能的想抱個不停！」
貼文一發布，湧入不少網友心疼留言：「我只看到擠奶跟硬奶的辛苦...三寶爸路過」、「當過媽就會知道，漲的多大，以後退奶就會有多慘烈」、「值得記錄下來」、「能懂石頭奶的不舒服，但一切都是為母則強的母愛！」
然而，有少數網友質疑玉兔發文的動機，暗酸：「這是想曬『身材』吧！嫩嬰只是被拖下水...」、「她的目的就是這樣」、「這露奶的是誰？」
餵奶美照洋溢母愛光輝 媽媽星友齊喊：太美了
其實玉兔生第一胎時，即曾經於「國際母乳週」秀出正在哺乳的沙龍照，提倡母乳對寶寶健康及建立友善哺乳環境的重要性，照片中，她一頭波浪中長髮落肩，穿平口蛋糕紗裙小禮服，拉下右邊領口，讓愛子姆姆吸允母乳，搭配花草布景，相當夢幻、唯美。
貼文發布後，媽媽藝人林舒語、蔡允潔、蘇心甯及前樂天女神倪暄都直呼：「好有愛」、「這畫面好值得留下」、「好美的畫面！」網友也留言：「為母乳發聲」、「媽媽好美～紀錄與寶貝連結最幸福的時刻」、「寶寶表情滿足」、「哺乳的時候有一種很特別很特別的幸福感！很奇妙的感覺」、「母親真偉大！」
