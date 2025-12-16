我是廣告 請繼續往下閱讀

美國勞工統計局今（16日）公布因政府停擺延後發布的就業數據，美國11月非農就業人數增加6.4萬人，略優於市場預期，但失業率同步升至4.6%，高於預期。美股開盤三大股指下跌，標普500指數下跌0.2%、那斯達克指數下跌0.3%、道瓊工業指數下跌23點或0.1%。截至美東時間上午10時。道瓊工業指數下跌41點或0.08%，暫報48,375.56點；標普500指數開出平盤，暫報6,816.50點；那斯達克指數上漲57.12點或0.25%，暫報23,114.53點；費城半導體指數上漲20.61點或0.29%，暫報7,011.02點。個股部分，輝達上漲0.4%、台積電ADR小跌0.13%、特斯拉上漲0.68%、蘋果下跌0.52%、Alphabet上漲0.39%、Meta上漲0.8%、微軟下跌0.17%、甲骨文上漲1.2%、英特爾上漲0.19%。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）15日淨資產正式突破6000億美元，成為人類史上首位達到此身價的人，但主要受益於他持有的特斯拉12％股份，身家將受到股價影響。美國財經媒體CNBC報導，美國勞工統計局16日公布因政府停擺延後公布的就業數據，美國11月非農就業人數增加6.4萬人，略優於市場預期的4.5萬人；但失業率同步上升4.6%，高於預期的4.5%。引發投資人對美國經濟狀況的擔憂。最新就業數據公佈後，聯準會（Fed）下個月降息的可能性並未改變，芝商所（CME）的FedWatch工具仍顯示，1月再次降息的可能性很小。聯邦基金期貨交易員目前預計下個月降息的可能性為24%，與前一天持平。WDBONDS首席經濟學家克里斯托弗·魯普基表示「市場最好祈禱這份就業報告有偏差，因為它對經濟和2026年的前景來說，絕對是壞消息，如果明年我們能避免經濟衰退，那簡直就是個奇蹟。勞動力市場的低迷已經讓求職者陷入絕境，而華盛頓方面目前還沒有解決辦法」。由於投資者繼續從人工智慧領域的高漲交易中獲利了結，並將資金轉向醫療保健和公用事業等其他市場板塊，美股前一日收盤走低。