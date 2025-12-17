我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紐約尼克Jalen Brunson近況火燙，近五戰場均32.8分、投籃命中率55.9%，外線更高達45.7%。（圖／美聯社／達志影像）

數據已清楚顯示Wembanyama對比賽的影響力。準決賽他上場21分鐘時，馬刺進攻效率高達132.6、防守效率僅85.1

NBA Cup迎來冠軍戰，由紐約尼克對決本屆最大黑馬聖安東尼奧馬刺。尼克在準決賽以132：120擊退奧蘭多魔術，延續聯盟頂級進攻效率；而馬刺則在不被看好的情況下，以111：109淘汰奧克拉荷馬雷霆，震撼整個NBA美國職籃（National Basketball Association）。一場定勝負的舞台，細節與執行力，將成為勝負分水嶺。雷霆在準決賽開局曾一度領先馬刺達雙位數，但最終仍被Victor Wembanyama領軍的馬刺逆轉，顯示這支年輕球隊在高壓環境下的韌性遠超外界想像。對尼克而言，這場NBA Cup決賽絕非「熬過開局」就能輕鬆收官的比賽，而是一場必須從第一分鐘專注到最後一秒的拉鋸戰。尼克若在取得領先後心態鬆動，很可能被馬刺的速度與侵略性逐步侵蝕優勢。這支年輕球隊已證明，他們不怕比分落後，也不畏懼大場面。馬刺本季平均每場能在轉換進攻拿下16.1分，準決賽面對以防守著稱的雷霆，仍能頻繁在防線尚未站穩前完成攻擊。De’Aaron Fox與Dylan Harper的速度，讓任何一次退防不及都可能直接付出代價。相較於雷霆，尼克並非聯盟頂級轉換防守球隊，因此必須在攻守轉換瞬間提高紀律性，避免無謂失誤或過度衝搶進攻籃板，否則很容易被馬刺拖進對方最舒服的比賽節奏。Jalen Brunson近況火燙，近五戰場均32.8分、投籃命中率55.9%，外線更高達45.7%，但尼克真正可怕之處，並不只是Brunson的單點爆發，而是他帶動整體進攻時的立體性。尼克本季場均27次助攻，當球持續轉移、側翼射手獲得空檔時，外線37.8%的命中率才會真正發揮殺傷力。面對馬刺不斷變換的防守策略，Brunson必須在閱讀防守與出手慾望之間取得平衡，讓進攻保持多點威脅。對雷霆之戰，馬刺前三分球一度13投全失，但他們並未慌亂，而是果斷改以切入與禁區攻擊止血。第四節9次進球中，有6球來自禁區，正是他們逆轉比賽的關鍵。尼克不像雷霆擁有Chet Holmgren等級的單一護框者，因此防守將仰賴整體輪轉與協防紀律。Brunson、Josh Hart、Mikal Bridges等外圍防守者，必須優先阻斷切入路線，否則一旦讓馬刺後場頻繁殺進油漆區，防線將全面瓦解。；但當他不在場時，攻防表現出現明顯落差。即便教練團在決賽可能將他的出賽時間提高至25至30分鐘，仍勢必存在關鍵空窗期。對尼克而言，這正是決賽最重要的操作空間。當Wembanyama下場休息時，尼克必須果斷拉開比分、加快進攻節奏，避免讓馬刺在他回到場上後仍保有比賽主動權。