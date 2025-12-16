我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《美女與野獸》中，加斯頓（右）積極追求貝兒（左），貝兒卻對自戀又無內涵的他不感興趣。（圖／摘自IMDb）

▲《美女與野獸》中，扮演加斯頓的路克伊凡斯表現搶眼，但他今年46歲，要再主演《加斯頓》，年齡明顯已和卡通的設定不符合。（圖／摘自IMDb）

迪士尼將舊經典卡通拍成真人電影的方針，在今年春天《白雪公主》上映後引爆票房、評價空前慘烈危機後，一度暫時喊停，但兩個月後《星際寶貝》全球票房賣破10億美元後，又告全面復活，除了《魔髮奇緣》起死回生，上映超過8年的《美女與野獸》也突然將有姊妹篇誕生：以帥氣惡霸加斯頓為主角的新片籌拍中，還找來《尚氣與十環傳奇》編劇之一大衛卡拉漢發想劇本。在《美女與野獸》故事中，加斯頓是深受少女們迷戀的帥氣、健壯男，自己也非常自戀，他覺得美女貝兒和他應該是最相配的一對，沒想貝兒越來越被將她囚禁在城堡裡的野獸吸引，儘管她還不知道野獸其實是王子變的。但加斯頓認為有必要拯救貝兒脫離野獸的「魔掌」，最後是自己遭到想殺野獸不成反而嘗到惡果。雖然是片中的反派，由《玩命關頭》系列男星路克伊凡斯扮演的加斯頓，卻成為真人版《美女與野獸》亮點之一，原本就曾是歌舞劇演員的他，歌舞演出的實力不是其他兩位主角可比擬，也演出了該角色粗暴之外的諧趣，只是畢竟結局已經在片中都演完，還剩多少故事能夠拍成新片？讓人不清楚迪士尼葫蘆裡想賣啥藥。之前迪士尼也推出過《獅子王：木法沙》，也是將大狂賣的《獅子王》中抽出配角作為新片的主角，角色的命運同樣在正傳中已經演得差不多，評價與正傳相較有明顯的落差，全球票房也不及正傳的1/2，但《獅子王》賣座超過16億美元、極為驚人，《獅子王：木法沙》砍掉一半都還有7億多美元，或許迪士尼想要複製這樣的模式。然而路克伊凡斯今年已46歲，《加斯頓》要再找回他來主演，勢必得在妝髮、造型上精心設計，否則他演出時應該年近半百，完全與片中設定的年齡不符。《美女與野獸》真人版也已是8年多前的電影，沒有打鐵趁熱，相關影片現在才要籌拍，也讓人有點不太懂迪士尼打什麼算盤。