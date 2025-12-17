我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（17）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：女星裴琳今年8月宣布創業開賣雞蛋糕，沒想到生意卻起起伏伏，有時一天只能賺700元；中國女星陳都靈近日捲入獻祭傳聞中，讓許多人擔心她的安危，昨日她公開現身安徽衛視紅毯，不僅在直播間亮相，還親自接受訪問；周湯豪驚喜現身新人婚禮中，演唱歌曲〈TIL THE END〉，讓身為粉絲的新娘嚇瘋爆哭，畫面相當感人。41歲的女星裴琳（蔡裴琳）過去曾以歌手身分出道，後因業界不景氣轉型成演員，曾出演《戲說台灣》、《一家團圓》等許多知名八點檔。今年8月她宣布斜槓賣雞蛋糕，不過生意卻起起伏伏，有時日薪只有700元，再加上她因為做手術行動不便，導致體重下降只剩36公斤，為此資深製作人汪冠瑋出手投資了。中國男星于朦朧身亡命案，掀起滔天巨浪，如今另一中國女星陳都靈也被牽連，遭靈媒預警被獻祭，整個人身心受到嚴重折磨，引發譁然，為此她日前公開發聲打破謠言，昨日她現身安徽衛視紅毯，不僅在直播間亮相，還親自接受訪問吐露她演出《雁回時》的經歷，看起來相當從容。創作歌手周湯豪日前趁著巡演時的空擋，變身成婚禮歌手現身粉絲婚禮！新郎、新娘進場時原本播著他的歌曲〈TIL THE END〉，想不到他卻突然拿著麥克風出現，邊走邊唱、慢慢靠近新手，讓新娘又驚喜又感動，哭到妝都花掉了。