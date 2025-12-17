今（17）日午後，東北季風逐漸南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，北台灣、東半部「越晚雨勢越明顯」，周五、周六（12月19日至12月20日）受雲雨帶與鋒面影響，全台降雨機率提高；周末前氣溫變化不大，但各地早晚偏涼，中南部要注意日夜溫差。
今天東北季風增強 北部越晚雨越大
吳聖宇指出，今天午後，東北季風逐漸抵達，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島將開始出現雨勢，桃竹一帶雲量增多，新竹以南多雲到晴；白天高溫在苗栗以北、宜蘭、花蓮23至25度，中南部、台東26至29度，入夜低溫北部、宜蘭有機會降到14至16度，南部、花東16至18度。
周四水氣再增多 周五起全台有雨
吳聖宇提及，明天周四東北季風影響，大台北、東半部、恆春半島持續有短暫陣雨，明晚西半部的雲量也會逐漸增多，部分地區逐漸會有短暫陣雨出現；氣溫則是高溫略降、低溫不變，白天在苗栗以北、宜蘭、花蓮高溫21至23度，苗栗以南、台東25至27度，入夜低溫北部、宜蘭14至16度，南部、花東16至18度。
周五東北季風減弱，但有華南雲雨帶通過台灣，全台都有短暫陣雨機會，由於濕度較高，各地白天高溫大致都在22至25度，南北之間差距不大，周五夜晚到周六清晨，中北部、宜蘭低溫還是可能降到15度上下，南部、花東16至18度。
周六深夜雨勢趨緩 周日再一波東北季風
吳聖宇說明，周六水氣還是偏多，且台灣附近有鋒面系統發展，全台有雨的情況，至少要周六晚間過後才會比較趨緩。受到降雨、濕度較高的影響，各地白天高溫21至24度，周六夜間到周日清晨，各地都會區低溫普遍在17至19度，空曠地區仍有機會降到15至17度。
周日水氣減少，但桃園、大台北、東半部仍有短暫陣雨，中南部雨勢趨緩；新一波東北季風增強，苗栗以北、宜蘭白天高溫21至23度，花東22至25度，中南部25至28度，低溫在北部、宜蘭14至16度，南部、花東16至18度，中南部日夜溫差大。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
