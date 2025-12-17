暖心手搖飲料優惠來了！CoCo都可表示，今（17）日周三好友日，全台門市超狂端出明星商品「百香雙響炮買一送一」，相當於一杯只要35元爽喝；預告冬至節氣小湯圓奶茶2杯99元，還有Uber Eatsfoodpanda外送優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者整理四大手搖飲料，本文提供給讀者一次掌握。

CoCo都可：百香雙響炮買一送一！冬至小湯圓奶茶2杯99元　四大飲料優惠

手搖飲料優惠霸主又出招！今全台門市明星商品「百香雙響炮買一送一」，平均一杯只要35元太划算了。預告冬至優惠爽喝12天，還有兩大外送好康，完整四大飲料優惠一次整理：

◾️今全台門市「百香雙響炮買一送一」！CoCo都可表示，今12月17日周三好友日，於官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享「百香雙響炮L買一送一」！2杯才70元優惠價、相當於一杯只要35元，划算爽喝熟成百香果果汁加入Q彈的珍珠以及甜脆椰果，再注入清新茉香綠茶，酸酸甜甜的滋味是CoCo人氣王，現在半價不喝太可惜。

提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。

▲咀嚼控最愛的CoCo「百香雙響炮」優惠來了。（圖／CoCo都可提供）
◾️冬至「小湯圓奶茶L 2杯99元」爽喝12天！CoCo都可暖心推出冬至優惠連喝12天，12月20日至12月31日（或各店售完為止）全台門市「小湯圓奶茶L 2杯99元」！

一年之中白晝最短、黑夜最長的日子「冬至」，是傳統認為命運、能量轉折的關鍵，有著團聚吃湯圓能圓滿聚氣的美好寓意。變身手搖飲料軟糯生香，喝起來好方便。

▲冬至CoCo小湯圓奶茶「2杯99元」優惠爽喝12天。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
◾️CoCo「手搖飲料買一送一」兩大外送優惠！即日起至2026年1月7日，foodpanda「日焙珍珠奶茶L買一送一」外送優惠；Uber Eats外送平台則點得到「四季春青茶L、3Q奶茶買一送一」。

提醒大家，優惠活動限同品項、同糖冰，外帶自取不適用，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。

▲鶴茶樓獨創新配料「酪梨珍珠、酪梨凍」第2杯半價！五桐號開喝草莓抹茶奶霜、雪絨草莓奶酪送「1360茶韻之時」隨身小香；麻古茶坊開喝金絨芋泥鮮奶、金絨芋泥玉米圓3大新品一覽。（圖／鶴茶樓hechaloutea.com.tw）
鶴茶樓：「酪梨變珍珠」上市！新品第二杯半價

鶴茶樓表示，獨創「酪梨」新配料，把酪梨變成酪梨珍珠、酪梨凍，開喝加料版酪梨牛奶冰沙「酪吉酪梨」、「酪梨凍蕎麥那堤」、「酪梨珍珠鶴頂那堤」、「酪梨凍鶴頂那堤」、「酪梨珍珠蕎麥那堤」等新品。

今12月17日鶴茶樓酪梨系列新上市開賣，一日限定優惠「第二杯半價」！限到店消費，線上預訂／外送不適用；每人限購2組／價低優惠。

