▲身為伊藤園全球大使，同時也已表態將參加2026年WBC、力拚二連霸的大谷翔平，透過伊藤園發表專屬談話，情感與「工商力道」同步拉滿。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒壇的最大舞台上，大谷翔平再次展現他作為日本文化符號和體壇球星的巨大影響力。日本飲料大廠伊藤園17日正式宣布，成為2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）官方全球合作夥伴，旗下品牌「お～いお茶」也同步獲選為大會官方綠茶（Official Green Tea）。而身為伊藤園全球品牌大使的大谷翔平，也毫不客氣地在關鍵時刻送上「滿分工商」，並親口談及自己對WBC二連霸的渴望。伊藤園指出，第6屆WBC將於2026年3月5日至17日在日本、美國與波多黎各三地舉行。此次不僅成為官方全球合作夥伴，「お～いお茶」更被定位為整個賽事的官方指定綠茶，象徵日本茶文化正式站上世界棒球的核心舞台。伊藤園自2001年於紐約設立海外法人、2003年啟動「お～いお茶」全球化布局，目前產品已行銷至超過50個國家與地區。近年更全面綁定棒球版圖，2024年與洛杉磯道奇球星大谷翔平簽下全球代言合約，2025年起成為MLB與道奇的官方合作夥伴，此次再進一步切入WBC，被視為品牌全球戰略的重要里程碑。身為伊藤園全球大使，同時也已表態將參加2026年WBC、力拚二連霸的大谷翔平，透過伊藤園發表專屬談話，情感與「工商力道」同步拉滿。大谷表示：「球季才剛結束，心情其實還在整理中，但回想起當時站上WBC舞台的興奮，以及被日本球迷全力應援的感覺，那份喜悅與幸福，真的讓人難忘。我很希望能再一次咀嚼那樣的幸福，所以會全力以赴。」WBC主席Jim Small也對伊藤園的加入高度肯定，直言棒球是一項能跨越國界與語言的運動，而茶文化同樣具備撫慰人心、連結彼此的力量。他認為，「お～いお茶」所象徵的自然、調和與寧靜，正是日本精神文化的體現，與棒球的熱情相得益彰。配合WBC官方合作，伊藤園也將在日本國內推出大規模觀戰門票抽獎活動。據悉，規模將超越今年MLB東京系列賽，詳細內容預計於2026年1月下旬正式公布。