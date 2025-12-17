明（18）日將迎來今年最後一次央行理監事會，各界高度關注打房成效。然而根據《591實價登錄》統計，第七波信用管制上路滿週年，房價卻呈現「越打越狂」的態勢。七都中有十大行政區年漲幅逾一成，其中新北汐止區以56.5%的驚人漲幅奪下全台冠軍；而台中市更是一口氣包辦榜單5席，成為這波漲勢中的最大贏家。數據顯示在成本與通膨雙重支撐下，全台房價依舊是「鐵板一塊」，政策抑制效果面臨嚴峻考驗。
汐止補漲效應驚人 單價直逼7字頭
本次榜單中最受矚目的莫過於新北市汐止區。該區2024年第三季成交均價僅43.4萬元，短短一年內飆升至67.9萬元，年漲幅高達56.5%，遙遙領先其他行政區。 分析指出，汐止過去房價相對和緩，但因開發飽和、供給稀缺，今年在指標案「富都康莊」帶動下出現強勁補漲。該案緊鄰北市內湖，具備捷運題材與地理優勢，成交價強勢站上7字頭，在低基期與交通利多雙重推升下，成為全台漲幅之王。
台中霸榜五席 舊城區與蛋白區齊漲
台中市在此次統計中表現最為強勢，前十名中強佔5席，顯示房價漲勢已遍地開花。
AI議題與重劃區助攻 南北多點開花
除雙北與台中外，台南與高雄亦有亮點。台南東區以29.5%漲幅位居第二，主要受惠平實重劃區新案站上6字頭帶動。台北市北投區則在「輝達」進駐北士科的AI議題發酵下，加上「潤泰之森」創下區域新高，年漲幅達26.8%。高雄新興區則靠著精華區新案「中山鉑悅」的熱銷，以近25%的漲幅擠入榜單第四名。
量縮價不跌 剛需支撐房市鐵板
市場分析，第七波信用管制雖然成功逼退投資客，導致短期交易量縮減，但面對居高不下的營建成本、通膨預期以及穩定的剛性需求，房價並未如預期下跌，反而呈現「量縮價漲」的格局。明日央行理監事會的政策動向，將是決定2026年房市能否軟著陸的關鍵指標。
資料來源：591實價登錄
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
- 舊市區發威： 西區與南區漲幅皆超過2成。西區受惠豪宅交易拉抬；南區則有十三期重劃區與軌道經濟加持，房價穩站6字頭。
- 74號線效應： 太平與大里因交通便利且房價相對親民，吸引首購族進場，由鉅建設在太平新光重劃區的推案更帶動區域補漲，兩區漲幅均近2成。
- 豪宅區創高： 南屯區在精華地段與豪宅建商加持下，新案成交價已突破9字頭，持續推升區域天花板。
