林瑞陽長子林禹接手「300壯士」改名「運動學Fitology」！而過去其實是由節目《百戰百勝》「傻魔王」許家豪（豪哥）經營，今年3月他宣布結束營業、發出「不自殺聲明」，而今（17）日爆出當時有資金糾紛導致合夥破裂，許家豪於YouTube還原過程，2大點指控昔日合夥對象大軍，「打鐵健身不承認打鐵收購300壯士」、「要求支付打鐵健身板橋店員工薪水」，目前該案已走向司法途徑。
許家豪透過YouTube發布影片，表示去年和「打鐵健身」合作，將「300壯士」2間分店賣給對方，但對方卻在去年12月底無預警提出解約，並要求自己支付教練費、員工薪水及會員退費等款項，「談接回來的過程，發現租金積欠了4個月，打鐵沒有任何資產，原本300壯士西門跟板橋店的押金都被房東扣光了，所以我要接回來必須要補足2間店的押金，可是這期間的收入都被打鐵拿走了。」
許家豪認為，已將「300壯士」轉手給「打鐵健身」，不明白為何支付款項落得自己頭上，中間也想參與解決問題，可打鐵方卻婉拒，事後才發現打鐵方根本無心處理剩餘款項，許家豪火大質問大軍，沒想到對方撇清一乾二淨，「第一，他不承認打鐵收購300壯士，他說合約是我偽造的；第二，他要求我支付薪水打鐵板橋店員工薪水？他們不是我的員工，我為什麼要支付他們的薪水？」
許家豪先前即表示，對方頻頻傳來威脅與恐嚇，身心難以承受，如今忍無可忍，發出不自殺聲明，倘若哪天他不見了，希望能夠有人還他清白，許家豪強調，「我不會說這些事情誰對誰錯，這不是我說了算，既然這件事情已經走向司法，就讓司法去處理吧！我的確很多地方做不好，但是沒有的事情，我必須走向司法，希望判決之後，我們都可能冷靜地想清楚，考慮要不要見個面講清楚。」
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者也已經關心許家豪實情、官司進度，直至截稿前尚未收到回覆。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
🔺資料來源－
許家豪IG、豪哥來了YouTube
