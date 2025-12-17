我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣預計今年底向國際申請「消除C肝」認證。（圖／記者吳翊緁攝）

我國提前於2025年達成世界衛生組織（WHO）消除C肝目標，衛福部表示，將向WHO西太平洋區署(WHO Regional Office for the Western Pacific, WPRO)提交「消除C肝報告」。而總統賴清德表示，自己感觸很深，過去當醫師時，C肝藥效仍不夠好、副作用也非常大，在從政後也持續關注C肝防治的目標，期待今年台灣可以達成全面消除C肝的目標。賴清德今（17）日出席衛福部舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會。他在致詞時提到，回顧1984年，台灣是全球第一個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，因為成果相當顯著，不但成為WHO全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B型肝炎的努力，有更長足的進步。賴清德說，台灣今年可望在國際公衛史上再次立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提2030年目標提早5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。賴清德表示，參加這場記者會「感觸很深」，因為過去當醫師時，C肝的藥效還不夠好、副作用也非常大，從政之後則持續關注C肝防治的進展，也期待台灣在今年能達成全面消除C肝的目標。賴清德提到，包括前副總統陳建仁2016年響應WHO號召，讓政府重視消除C肝的行動。2016年底前總統蔡英文支持，政府馬上成立「國家消除 C肝辦公室」；2017年，開始把C肝口服新藥(DAA)，納入健保給付，讓病友不需花大錢，就能得到足夠的醫療服務，減緩C肝的流行。賴清德表示，2018年任職行政院長時期提出的「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，包括「精準公衛防治」、「防治一條龍」、以及「防治在地化」的核心政策，全面推動C肝防治工作。賴清德感謝歷屆衛福部長，包括現任政委陳時中、前部長薛瑞元、邱泰源及現任部長石崇良，還有在場專家學者、所有委員全力促成。賴清德說，過去幾年政府除了持續加大投資，完整支持從篩檢、診斷到治療的每個環節，也逐步放寬C肝口服新藥的健保給付條件。至今，已有超過17.6萬名國人接受治療，治療成功率高達98.4%。另外，賴清德說，針對一般地區、高盛行地區、山地離島、以及糖尿病患者、注射藥物者、矯正機關收容人等特殊族群，也以精準公衛策略為基礎，為不同族群量身訂做C肝防治策略。賴清德表示，加上政府建立跨部門C肝消除進度資訊網絡，整合中央、地方與民間單位的資料系統，強化資源配置，透過即時監測與政策調整，不但讓台灣的防治策略更創新、更具效率，而且更有韌性。賴清德說，台灣消除C肝的成果，已經獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）的高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策 承諾、以及消除行動等四個層面，都被評為最高等級的標準。預計在今年底，向WHO西太平洋區署（WPRO），提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策與經驗。賴清德認為，健康是基本人權，更是普世價值，不只涉及一個國家人民的福祉，更攸關全人類的生存發展。台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系帶來貢獻。賴清德表示，未來，還有許多影響健康的慢性疾病、癌症、跨國傳染病、超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，我們一定要積極面對，也有信心克服這些挑戰，非常樂意跟世界各國交流經驗，共同促進人類的健康福祉。