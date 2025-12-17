我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率弊案、政治獻金案，案件一審進入關鍵尾聲，台北地院自15日起，連續8個工作日進行言詞辯論，9名被告及律師本週陸續到庭陳述意見，全程錄影錄音並於宣判5日內公開。而柯妻陳佩琪近日透露，柯文哲說會放下仇恨，願意選擇原諒，但她發誓會講到天涯海角、講到自己進棺材的那一刻為止。陳佩琪表示，看了這幾天的出庭，實在很感概，京華城有沒有圖利和貪汙是靠辯論的？定罪與否，是靠出一張嘴？看誰嘴巴厲害誰就贏？法律不是靠實質證據來佐證？厲害了，台灣的司法…。這幾天只有公訴檢察官出席，聽幕僚說公訴檢察官唱作俱佳，除發聲外還有動作，思維就是跟林俊言緊緊綁在一起，把林對柯的汙衊照單全收，司法真是奇怪的制度，公訴檢察官出庭、拼命幫人家擦屁股，反倒是偵查檢察官躲起來了，還跑去別的地方升官…。陳佩琪續指，其實內心還存在另一件讓她也滿腹疑惑的事，就是馬檢和鏡檢這些相關人士怎沒出庭呢？醫院開會，和議題有關的相關人士都要列席啊…。台灣司法怎麼搞到這種地步， 用臆測、 推斷，然後就兵分54路把你搜索一遍，然後再把你羈押一年，然後就丟這些汙衊造假的黑資料給媒體，然後讓媒體每天罵，起訴書寫了800多頁， 當初搜索的貪汙事證都不見了，這不是騙票搜索？什麼才是騙票搜索？請問全世界有哪一種國家有這種執政黨、搞這種司法？真是丟臉丟到全世界！陳佩琪提到，「認真做事」是先生創建台大葉克膜團隊時的座右銘，他們團隊認真工作、全心投入救治病人，上班時沒人戴手錶，秉持do things right，但也要 do right things，這樣才對得起自己良心和專業知識，若一直在做錯的事，雖然很認真，病人一樣會死掉， 先生常說詐騙園區的首腦底下很多人做事，也是「在自己的工作崗位上，努力把分內的事情做好」啊，很認真做事是沒錯，但是是做對的事嗎？陳佩琪指出，醫院發生醫療糾紛， 病家向院長陳情， 院長送醫療糾紛委員會處理， 結果最後醫糾委員決定給病家十萬補償金，現在卻反咬「送委員會研議」的院長圖利？委員是獨立做決定的，現在卻反倒要處罰院長， 台灣怎麼有這麼離譜的法律、如此可笑的思維？法律是講求「證據」， 不是靠揣測和推斷，也不是比辯論看誰口才好，市長把市民的陳情送交底下的人處理、研議， 研議也沒有法律效率，這樣就叫可以冠他圖利罪名？最後，陳佩琪強調，最近看了先生「土城十講」，心中頗為感概，夫妻還是有很多不同之處，他說他內心會放下仇恨，願意選擇原諒，但自己對這事卻是永遠牢記在腦海、發誓會講到天涯海角、講到她進棺材的那一刻為止。過去一年來的痛苦，先生不斷被羈押 ，不斷被延押，抗告永遠被駁回，理由永遠複製貼上，監獄外面的人比裡面還痛苦，生命被輕賤到如此，這一年來的折磨，她永遠無法忘記…。