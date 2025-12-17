我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）16日簽署最新移民管制公告，擴大旅行禁令範圍，禁止包括敘利亞在內的其他7個國家的公民入境美國，並對另外15國實施部分限制措施，預計明年元旦正式生效。對此，旅美教授翁履中指出，仔細看看被點名的國家名單，輪廓其實非常清楚，多半是穆斯林占多數的國家、非洲國家，一刀切的國別禁令，與其說是補強安全漏洞，其實是在向選民傳遞「我很強硬」的政治訊號。翁履中表示，川普政府再度擴大旅行禁令，表面上看是回應國安事件，但說穿了，其實是一個非常熟悉、甚至可以說是「川普招牌式」的政治操作。移民議題，一直是他最能動員支持者的工具，而「國家安全」則是最方便、也最不需要多做說明的包裝。真正的問題不是國家能不能保護自己，而是這項政策，真的和安全高度相關嗎？還是，它其實更像是在為2026年期中選舉提前鋪路？翁履中續指，只要仔細看看被點名的國家名單，輪廓其實非常清楚，多半是穆斯林占多數的國家、非洲國家，或是早就被美國政治語言反覆貼上標籤的族群。反過來看，一些逾期滯留人數更多、對美國社會影響更實際的國家，卻往往不在名單上。這很難讓人相信，這是一套單純以風險為導向的安全評估，更像是用「選擇性的數據」與「集體標籤」，替一項排他性的政治選擇背書。「更關鍵的是，美國本來就擁有全世界最嚴密的簽證與背景審查制度。」翁履中說明，資料庫交叉比對、跨部門情資、面談審核、登機前與入境前的二次查核，其實早就具備逐案篩選的能力。在這樣的前提下，改用一刀切的國別禁令，與其說是補強安全漏洞，不如說是用最直接、最有感的方式，向選民傳遞「我很強硬」的政治訊號。翁履中直言，從川普的角度來看，這樣的政策非常划算。它鞏固了「守住邊界、對抗外來威脅」的形象，也讓支持者相信，政府正在替「真正的美國人」把關。至於被迫分離的家庭、進不來的人才、受影響的大學、醫院與企業，則被視為可以接受的代價。不過，翁履中也提到，拉長時間來看，這樣的作法，未必會讓美國更安全，反而可能讓美國更封閉。它犧牲的是美國長期建立的制度自信，用規則、程序與個案審查，取代情緒與集體懲罰。當「安全」被過度政治化，最後被消耗掉的，往往不是威脅本身，而是制度的公信力。最後，翁履中強調，這正是川普移民政策最根本的矛盾，它真正處理的，並不是風險管理，而是在挑戰一個更大的問題，「誰，才有資格成為美國人」？而這個問題，從來都不只是政策討論，而是一場價值選擇。保守派認為，這是讓美國重回正軌的方式，問題是，越來越排外的美國，真的在朝正確的方向前進嗎？