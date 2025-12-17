我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市安平區昨天（16日）上午發生一起酒駕奪命車禍！48歲鄭姓男子酒後駕駛賓士小客車，高速追撞正在定點收垃圾的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員遭夾困車尾，下半身粉碎性骨折慘死，鄭男肇事後一度昏睡直到下午才接受偵訊，當晚法官認定他有畏罪潛逃之虞裁定羈押。事故發生後，死者妹妹接獲噩耗，悲痛在社群平台發文表示，無法接受姊姊突然離世的事實，感嘆連最後道別的機會都沒有，字字句句流露出家屬難以承受的哀痛。死者的妹妹接獲噩耗後，在社群平台發文悲痛控訴，字字血淚。她哽咽寫下：「為什麼會是我姊姊遇到這種事情？到現在我都不敢相信這是真的，明明人生才剛剛開始，明明還可以一起出去玩，怎麼一覺醒來，世界就全變了？」她更難掩悲憤地表示，看到新聞報導肇事酒駕者「酒還沒醒、在睡覺」，而家屬卻得一邊強忍悲痛、一邊處理後事，內心幾近崩潰；甚至還看到對方店家有警方巡邏保護，讓她更加心碎與不平。妹妹痛哭寫道：「我和我姊姊，連最後說一句話的機會都沒有了……我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」字句令人鼻酸，也道盡家屬難以承受的失去之痛。事發於16日上午8時9分，當時垃圾車停靠路邊進行清運作業，23歲陳姓女清潔員，走到車尾確認回收狀況，不料短短數秒內，就遭後方48歲鄭男駕駛的賓士車追撞，被夾困於垃圾車與小客車之間，導致陳女下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡。至於肇事的鄭男，則因車頭嚴重毀損受困車內，經救援後送醫治療，僅受輕微擦挫傷。警方對鄭男進行酒測，發現其酒測值高達0.95毫克，遠超法定標準。更誇張的是，鄭男送醫後因酒醉呼呼大睡，直到下午才清醒作筆錄。警方更進一步調閱監視器畫面發現，鄭男當天先參加餐敘，隨後於凌晨又接連前往兩間酒吧續攤，移動過全程竟都是酒駕上路，一路喝到天亮才離開。警詢結束後，警方依《刑法》公共危險及酒駕致死罪嫌，將鄭男移送偵辦。檢方複訊時認為其涉案情節重大，且有逃亡之虞，隨即向台南地院聲請羈押。法官指出，鄭男一度狡辯否認自己是駕駛，甚至辯稱經濟狀況不佳，顯有畏罪潛逃之虞，因此於16日晚間火速裁定羈押。事發後網友起底，肇事駕駛鄭男在安平區經營鹽酥鴨攤多年，過去還曾上過知名美食節目，也有許多部落客介紹、推薦。鄭男的身分曝光後，臉書和IG已經被提前關閉，而Google Map上的地標，則遭到網友改名為「酒駕鴨酒駕美食」。本來在地方小有名氣的店家，如今卻因老闆酒駕害人，不只讓商譽全毀，也讓死者家屬難以接受。