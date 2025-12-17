我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（17）日113：124輸給紐約尼克，無緣NBA盃冠軍，由於馬刺四強戰才剛打敗開季24勝1敗的「大魔王」奧克拉荷馬雷霆，更讓球迷徒增遺憾，直言馬刺就像漫畫《灌籃高手》中的湘北隊，「擊敗大魔王後就沒力了」、「馬刺真的要學習怎麼保住領先優勢」、「只能說還沒到收穫的時刻，繼續加油吧！」馬刺於上周末NBA盃四強賽挑戰雷霆，當家一哥「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）復出展現巨大價值，終場111：109擊退王者，闖進NBA盃冠軍，讓球迷看見奪冠希望。本戰馬刺面對東區強權尼克，一度取得微幅領先，但決勝節尼克靠著阿努諾比（OG Anunoby）與克拉克森（Jordan Clarkson）火熱手感，率隊打出單節35：19攻勢，徹底逆轉比賽。儘管無緣NBA盃冠軍，但馬刺從2022、2023連續兩年22勝、去年也僅34勝的爛隊，本季徹底翻身，開季至今打出18勝7敗、暫居西區第4佳績，仍受到球迷肯定，認為他們就像是知名漫畫《灌籃高手》中的主角球隊湘北隊。球迷紛紛表示，「誰敢想我們可以在死亡之組晉級⋯ 看完超想哭」、「馬刺怎麼一節崩掉啊 我的天」、「逆境的時候很會打 倒是順境的時候就...」