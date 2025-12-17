我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）NBA盃決賽今（17）日在拉斯維加斯落下帷幕，紐約尼克在決勝節掀起猛烈攻勢，以124：113力克聖安東尼奧馬刺，成功奪下NBA盃總冠軍，同時抱走53萬美元（約新台幣1673萬元）鉅額獎金。本場比賽上半場雙方你來我往，馬刺一度保持微幅領先，但決勝節尼克靠著阿努諾比與克拉克森的火熱手感，打出單節35：19攻勢，徹底逆轉比賽，最終笑到最後。尼克當家球星布朗森全場貢獻25分、4籃板、8助攻，成功奪得MVP殊榮。比賽開始，尼克率先找到進攻節奏，由唐斯（Karl-Anthony Towns）三分命中領跑。但馬刺隊迅速調整，以一波9：0的猛烈攻勢回敬，福克斯（De'Aaron Fox）跳投得分，瓦賽爾（Devin Vassell）三分彈入網，搭配巴恩斯（Harrison Barnes）的切入得分，成功反超比分。隨後，尼克的阿努諾比（OG Anunoby）狀態火熱，連中兩記三分，加上哈特（Josh Hart）的突破追平戰局。兩隊陷入拉鋸戰，布朗森（Jalen Brunson）雖以外線保持領先，但強森（Keldon Johnson）的三分球讓分差始終無法拉開。首節結束，馬刺隊以30：28取得2分微幅領先。進入次節，馬刺隊延續火力，尚帕尼（Julian Champagnie）投進三分，一度擴大領先優勢。儘管文班亞馬替補上場後，馬刺隊曾一度拉開至50：43，然而隨後馬刺外線手感急凍，連續打鐵。尼克隊則把握機會展開追分，科雷克（Keita Bates-Diop）命中三分止血，唐斯和布朗森接連跳投得手，哈特快攻補籃成功，科內特（Luke Kornet）空接灌籃。特別是阿努諾比持續保持高效表現，連拿4分幫助尼克成功追平比分。半場結束前，福克斯跳投命中，助馬刺以61：59守住領先。上半場戰況膠著，雙方進攻端你來我往。馬刺方面， 瓦賽爾貢獻12分居首，科內特拿下10分，福克斯繳出9分8助攻的準雙十表現。文班亞馬雖從板凳出發，仍進帳4分4籃板。尼克方面，則由布朗森穩定輸出15分4助攻，狀態火熱的阿努諾比10投8中，半場就狂砍20分，唐斯則有9分7籃板的表現。雙方易籃再戰後，尼克始終擋不住福克斯的進攻，在一波8：2攻勢後只能先喊出暫停。第三節中段，剛連拿4分的唐斯一跛一跛的走下場，根據轉播畫面顯示，似乎是在切入時與對方球員有膝蓋碰膝蓋的撞擊，讓他在板凳痛苦地抱著左膝，所幸唐斯在決勝節中段還能上場。隨後，文班亞馬連續砍下8分，不過尼克也都能咬住比分。儘管文班亞馬開始找到屬於自己的進攻節奏，不過由於他剛回歸，教練還是選擇將他換下場。三節打完馬刺依舊以94：89領先尼克，其中文班亞馬拿下16分，其中有12分都在此節攻下。末節尼克在克拉克森（Jordan Clarkson）開局連砍2記外線下，打出8：0的攻勢，瞬間佔據領先位置。雙方在決勝節中段都打得有些混亂，馬刺靠著新人王卡斯特（Stephon Castle）砍進一記三分止血，將比分追近至105：108。超級新人哈珀（Dylan Harper）在末段也有精彩演出，不僅先砍進外線，還壓迫布朗森讓他在中線發生失誤，絲毫看不出哈珀只是個19歲的菜鳥。決勝節關鍵時刻阿努諾比又投進三分，助尼克單節打出35：19的攻勢。最終尼克以124：113大勝馬刺，不只拿下2026年NBA盃總冠軍，還能奪得53萬美元（約合新台幣1673萬元）的鉅額獎金。儘管尼克當家球星布朗森開賽稍顯沈寂，不過他越打越嗨，最終攻下25分、4籃板、8助攻奪得MVP殊榮。