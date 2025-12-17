我是廣告 請繼續往下閱讀

尼克隊在比賽後段重用了羅賓森，讓他們在末節打出35：19的攻勢，

羅賓森的噸位，也讓身材偏瘦長的文班亞馬很不舒服

▲羅賓森的噸位，讓身材偏瘦長的文班亞馬很不舒服。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克隊在NBA盃冠軍戰殺出了一個，尼克替補，幫助球隊全場籃板以59：42大勝對手，終場124：113拿下隊史在NBA盃的首冠。這一場比賽馬刺領先了超過6成的時間，但在第三節後段文班亞馬手感正火燙之時被逆轉局勢，原因正是因為一口氣逆轉比賽。27歲的羅賓森在尼克隊效力了8個賽季，身高213公分、體重108公斤，，兩人的身形相仿，，差別只是在羅賓森的進攻能力遠不如尤英。這些年來，尼克對於守強攻弱羅賓森寄予厚望，儘管他最終並未能成為球隊不動的內線主力，但，2024年硬扛恩比德（Joel Embiid），2025年擊敗塞爾提克，他的籃板和護框提供了球隊不可或缺的能量。羅賓森生涯打了7個系列賽，只要他能健康完整出賽，進攻籃板都在20個以上，相當恐怖。而在今天的比賽中，上半場尼克隊主要使用唐斯去對位文班亞馬，但效果很一般，文班亞馬根本不會去防守唐斯，。而第三節開始，尼克開始使用單中鋒策略，由於羅賓森沒有射程，因此。由於米切爾出賽效果絕佳，唐斯甚至因此在坐在場下很長一段時間。，今天幾次卡位極大地消耗了他的體力，讓第三節末段手風很順的他，末節反而沒什麼發輝。而且由於被拉出禁區，羅賓森在內線搶籃板不要太舒服，這一場他替補出戰18分鐘，但抓下了15個籃板，其中10個是進攻籃板，還有2次阻攻。文班亞馬最終則只有18分6籃板。從和奧克拉荷馬雷霆的交手中可看出，文，因為他自己本身就是此類長人的頂點，但他不擅長對應肌肉派中鋒，羅賓森在一次展現了自己的價值，也是當初尼克選他而非哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）的原因。在文班亞馬於NBA盃大放異彩之後，羅賓森式的內線，未來可能會在聯盟之中成為搶手貨，因為今天這一場比賽已經證明這就是一場攻防快節奏比賽中掌握籃板一方的勝利。