▲沈靜芬表示，我國已具備提前於2025年達成消除C肝計畫性目標條件。（圖／記者吳翊緁攝）

▲衛福部次長莊人祥表示，會以「Chinese Taipei」名義送件。（圖／記者吳翊緁攝）

衛福部提前於2025年達成世界衛生組織WHO消除C肝目標，國健署表示，診斷率、治療率均達9成以上；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100%。是否擔心會重演過去申請小兒麻痺根除認證卻因中國因素而未領到證明的情況，衛福部表示，會積極爭取，避免發生此事。為響應世界衛生組織2030年消除病毒性肝炎的目標，衛福部舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，包括總統賴清德、消除C肝國家認證工作小組召集人陳建仁院士等出席。國健署署長沈靜芬表示，我國的C肝消除關鍵在於4大特點，包括提供足夠經費、鎖定高風險地區及族群主動出擊，並增加偏鄉山區的醫療資源，還有中央、地方的跨域合作，盼能達成WHO消除C肝目標。沈靜芬說，從2003年起，提供C型肝炎干擾素治療到2017年全口服新藥（DAA）治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元。2020年擴大篩檢族群45至79歲，2025年更放寬為39至79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。沈靜芬表示，我國已具備提前於2025年達成消除C肝計畫性目標之條件，並規劃於本年底向WHO西太平洋區署遞交「台灣消除C型肝炎報告」衛福部次長莊人祥說，預計月底會送件，而與WHO的溝通下也會使用「Chinese Taipei」；至於，是否擔心會重演過去申請小兒麻痺根除認證卻因中國因素而未領到證明的情況，他表示，會積極爭取，避免發生此事。沈靜芬表示，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑(Path to Elimination, PTE)金級標準，包括診斷率、治療率均達9成以上；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100%。沈靜芬提到，達成階段性消除目標後，為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，國健署未來將持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，以提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療，以鞏固C肝消除成果。