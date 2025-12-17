我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立法院法制局今年3月曾撰寫一份「立法委員聘任公費助理相關法制問題研析」，並由法制局長郭明政掛名。（圖／NOWNEWS資料照）

▲該報告強調，公費助理合法請領之薪資或加班費，於匯入公費助理帳戶後，所有權即歸屬於該公費助理，即使嗣後將全部或一部繳回，供辦公室零用金之用，亦屬私人財產合法處分，難認有不法所有之意圖，而成立利用職務機會詐取財物罪。（圖／NOWNEWS資料照）

新竹市長高虹安遭控詐領助理費案，在二審出現重大逆轉，台灣高等法院判決指出，高虹安不構成貪污治罪條例所規範的詐欺罪，改以偽造文書罪判處6個月徒刑，得易科罰金。高院判決理由之一，正是援引立法院函覆見解，認定立委助理費「本質屬於立法委員補助費性質」。事實上，立法院法制局早在今年3月，就曾提出一份「供委員參考」的法制研析報告，依據過往院會決議，明確指出公費助理制度的立法原意，係以補助立法委員問政所需為出發點，並建議修法，將助理費改由立委「統籌運用」。高虹安案件上訴後，高等法院於昨（16）日宣判，並在判決新聞資料中載明，本案不符合貪污治罪條例第5條第1項第2款所規定的「利用職務機會詐取財物罪」，因此諭知無罪。高院進一步說明，從立法院組織法第32條的立法沿革來看，助理費相關規定的立法目的與預算性質，應屬「實質補助、彈性勻用」。該法明定，立法院須以「每一立法委員」為單位，每年編列一定數額的助理費及辦公事務預算，並列入「委員問政業務」項下。判決也指出，立法助理的薪資與加班費，本質上屬於補助立法委員的經費，早期甚至是直接撥入立委帳戶，由立委以雇主身分統籌管理，顯示助理並非法院正式職員。後來因近百萬元資金撥入委員帳戶，涉及稅務爭議，才改採撥入助理個人帳戶，但這項技術性調整，並未改變助理費與加班費的預算性質。此外，高院也引用中央主計主管機關長年以來的定義，將「立委聘用助理待遇」納入「民意代表待遇」的補助項目，並引述立法院函覆內容，強調編列立委公費助理經費，係為補足立委問政所需的財力不足，其本質即為補助費。值得注意的是，立法院法制局於今年3月完成的「立法委員聘任公費助理相關法制問題研析」，由法制局長郭明政署名。巧合的是，郭明政今年8月亦曾簽署另一份報告，主張立法院對憲法法庭判決「僅負尊重義務，尚無遵從之必要」，引發外界討論。該法制研析回顧指出，早在民國74年，立法院院會即決議增列每位委員每月1萬5千元的「助理研究補助費」，作為我國公費助理制度的起點，目的在於以公費補助立委研究與問政，彌補其財力不足；民國88年國會五法通過後，更正式在立法院組織法第32條中，將公費助理制度法制化。報告強調，公費助理制度的立法原意，始終是「助理研究補助費」，而非一般意義上的人事薪資。針對助理加班費是否構成詐領爭議，該報告更直指，司法實務普遍認為，公費助理依法領取的薪資或加班費，一旦匯入助理帳戶後，其所有權即歸屬於助理本人，即便日後將款項繳回作為辦公室零用金使用，亦屬私人財產的合法處分，難以認定具有不法所有意圖，自然不成立利用職務機會詐取財物罪。報告再次重申，既然立法委員聘用公費助理的經費，是為補足立委問政所需的財力缺口，其性質即屬補助費。回顧一審判決，法院當時正是以「利用職務機會詐取財物罪」，判處高虹安7年4個月徒刑，並褫奪公權4年，與二審判決形成強烈對比。此外，法制局報告亦建議修正立法院組織法第32條，明文規定助理費與辦公事務預算，改由立法院按月撥付給立法委員統籌運用，理由在於公費助理制度本就肩負補強立委多元專業需求、彌補財力不足的功能，助理費本質上可視為立委實質薪資的一部分。報告最後指出，考量立法權核心在於立法委員職權的行使，而公費助理協助問政與選區服務，正是立委職權的重要延伸，相關費用若由立委統籌運用，更能貼近實務需求。