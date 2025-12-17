41歲女星夏于喬今（17）日在社群宣布懷孕消息，結婚6年的她終於有喜，讓粉絲都替她感到開心。而夏于喬的老公正是拍過電影《百日告別》、《九降風》、《小雁與吳愛麗》的49歲導演林書宇。他2012年喪偶後才遇見夏于喬，兩人在2019年步入禮堂，感情故事帶大家一次看。
林書宇喪偶後靠石頭牽線 因此認識夏于喬
林書宇2012年失去第一任妻子，喪偶的悲痛催生他寫出電影《百日告別》，並自己執導；該片讓港星林嘉欣拿下第52屆金馬獎最佳女主角獎，也讓林書宇知名度提升。當時五月天的石頭（石錦航）也是《百日告別》的主演之一，在他的牽線下，林書宇才因此認識同樣喜歡電影的夏于喬。
夏于喬、林書宇交往3年後結婚：我們讓彼此完整
夏于喬、林書宇2016年開始交往，因為兩人都喜歡看電影，才越走越近，並在2019年公布婚訊。當時夏于喬在臉書公開兩人在日本拍攝的浪漫婚紗照，並甜蜜告白林書宇：「謝謝我們的相同帶給彼此力量，謝謝我們的不同讓彼此更完整。」收穫眾多親友的祝福。
林書宇為夏于喬寫劇本 自編自導《小雁與吳愛麗》
林書宇也因為夏于喬，寫出電影《小雁與吳愛麗》，讓夏于喬當女主角，並親自執導。本以為以兩人的夫妻默契能夠配合無間，但夏于喬坦言，其實在拍戲當下曾跟林書宇發生爭執，抱怨對方「很不會導戲」，林書宇也忍不住回擊：「教演員演戲不是導演的工作吧！」兩人因此鬧僵。
所幸最後經過溝通，夫妻倆協調好公私分明，這才逐漸在婚姻與工作中找到平衡。《小雁與吳愛麗》也獲得第61屆金馬獎8項提名，夏于喬入圍影后，楊貴媚則拿下最佳女配角。林書宇在第27屆台北電影節也拿下最佳劇本的獎項，從頒獎人夏于喬手中親自接下獎盃，對他來說別具意義。
夏于喬北影親自頒獎給林書宇 一拆信封就哭了
當時夏于喬一拆開得獎人信封，看到林書宇的名字就立刻落淚，林書宇上台後兩人更甜蜜放閃，在台上愛的抱抱，感動現場許多觀眾。林書宇也趁機告白夏于喬：「我第一個要謝謝我的家人、我的愛人喬喬（夏于喬），沒有她就沒有這個劇本。」由此可見兩人的感情有多穩定。
夏于喬結婚6年成功懷孕 和林書宇當新手爸媽
如今夏于喬成功懷孕，勢必會給這個家庭帶來更多的歡笑與凝聚力，她今日在臉書曬出寶寶的超音波照，感動直呼：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了」夏于喬更以媽媽的身分對著寶寶告白，「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你」，看得出她升格人母的喜悅。
資料來源：夏于喬臉書
夏于喬小檔案
本名：夏緁喬
出生日期：1984年8月24日
專長：鋼琴、揚琴
婚姻狀況：林書宇（2019—）
主持：《型男大主廚》與曾國城搭檔、2011年獲得金鐘獎綜合節目主持人獎
電影：《總舖師》、《粽邪》、《童話·世界》、《小雁與吳愛麗》
電視劇：《噬罪者》、《愛愛內含光》
林書宇小檔案
出生日期：1976年2月8日
學歷：加州藝術學院電影製作研究所
家庭：黃若璇
（2000年結婚—2012年喪偶）
夏于喬（2019—）
短片：《嗅覺》、《海巡尖兵》
電影：《九降風》、《星空》、《夕霧花園》、《美國女孩》、《小雁與吳愛麗》
成就：2008年金馬獎最佳原創劇本、2025年台北電影獎最佳編劇
