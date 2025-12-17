我是廣告 請繼續往下閱讀

第114000114期大樂透16日開獎，2.17億頭獎1注獨得，從桃園市龍潭區龍潭里中正路124號「一直發彩券行」開出。台灣彩券公司董事長黃志宜今（17）日透露，這名頭獎得主是花300元買了6注大樂透，並採電腦選號方式，結果第5注中了頭獎2.17億元。第114000114期大樂透今（16）日開獎，開出的中獎號碼為06、07、15、19、24、33，特別號46，開出2.17億元頭獎的「一直發彩券行」代理人溫先生透露，這是龍潭第一次開出大樂透頭獎，替龍潭爭口氣。此外，溫先生本身也擔任住家附近土地公廟主委2任了，如今更接下第3任，而且市政府登記剛通過，沒想到彩券行就開出大樂透頭獎，他覺得是土地公保佑加持，為彩券行帶來好運。除了有土地公保佑加持之外，溫先生說，店內也有供奉財神爺及彌勒佛，一進門就可看到，而且這是當初開店朋友送的，也幫他們招財納福，也是店內幸運象徵。