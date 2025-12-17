我是廣告 請繼續往下閱讀

「佘蓋瑞」爆紅，引發「同款」飼養熱潮

法規盲區與網購隱憂

迪士尼動畫電影《動物方城市 2》上映後在各國獲得好評，其中在中國上映後，已獲得超過35.5億人民幣票房。《動物方城市 2》中新角色佘蓋瑞（Gary De’Snake）受到觀眾喜愛，因此掀起中國年輕人購買藍蛇飼養的熱潮。不過中國官媒提醒，與蓋瑞長相相似的「小藍蛇」實際有著劇毒，若因影視形象而忽視風險，恐衍生公共安全疑慮。CNN報導指出，《動物方城市 2》在蛇年接近尾聲時上映，隨即成為中國有史以來票房最高的外國動畫片，迄今已獲得超過35.5億元人民幣的票房，打破2016年上映的《動物方城市》的紀錄。此外，據IMDb旗下網站Box Office Mojo顯示，《動物方城市 2》在全球的票房已突破10億美元。而在電影中出現的新角色佘蓋瑞獲得觀眾喜愛，甚至有民眾決定入手「同款」小藍蛇。據悉，與電影角色佘蓋瑞長相相似的「小藍蛇」是印尼蝮蛇（Indonesian pit viper），學名為「巽他竹葉青 Trimeresurus Insularis」，在中國叫海島竹葉青，分布在印尼等地。該蛇因基因因素缺乏黃色色素，鱗片呈現藍色或藍綠色外觀，外型鮮豔，卻同時具備明顯毒性與攻擊性。澎湃新聞報導指出，自電影上映以來，中國主要電商平台的「海島竹葉青」搜尋量激增，價格也隨之上漲。有民眾指出，該蛇種因長得像電影角色而在各式交易平台上被哄抬價格售賣，價格從288人民幣到3000人民幣不等（約台幣1286到13399元）。近年來，爬行動物越來越受到中國年輕人的喜愛。中國官媒新華社援引的數據顯示，截至2024年底，中國有超過1700萬人飼養「異寵」，市場規模接近100億元人民幣。數據顯示，其中超過60% 來自Z世代。一份2025年關於中國寵物行業的報告指出，蛇在所有被作為寵物飼養的爬行動物中佔比超過 50%。中國爬蟲類寵物過半是蛇，大多是人工繁殖、馴化，然後在實體寵物店販售，也有商家在網路上販售，然後寄給買家。但根據中國法律法規，郵寄「各種活體動物」或「有毒物質等危險品」是被禁止的，不過飼養海島竹葉青本身並不違法。有民眾認為這種蛇類生物不適合在網路平台進行售賣，因此向平台「閒魚」進行檢舉，卻遭該平台以證據不足為由駁回。中國官媒《新京報》評論指出，影視作品往往經過美化處理：「電影中的藍色蛇被賦予可愛、勇敢的人性特質，但現實中的海島竹葉青，遠非無害的『潮流玩具』。」並補充說：「一旦毒蛇逃脫或攻擊，不僅危及飼主與家人，也可能演變成公共安全事件。」據CNN調查，包括抖音、小紅書、閒魚等平台目前均找不到可供購買的海島竹葉青，但京東商城仍有多筆顯示可以購買，甚至還「包郵」。京東發言人表示，「平台嚴禁販售有毒動物，如確認屬實會立刻下架。」一名在看完《動物方城市2》後，以1850人民幣入手小藍蛇的爬蟲類愛好者齊偉豪（音譯）表示，電影幫助爬蟲類寵物建立更好的形象，自己很喜歡佘蓋瑞充滿熱情的態度及責任感，但他同時也警告：「如果沒有豐富知識和養蛇的安全設備，拜託不要急著買毒蛇來養！」